中職／雄鷹高雄街頭積極宣傳 洪總盼獲在地認同

中職台鋼雄鷹隊加入一軍戰場，主場澄清湖首戰將在4月5日登場，近期積極在高雄街頭宣傳。洪一中今天表示，希望得到在地球迷的認同、展現誠意，能多幾個球迷進場就盡量做。

雄鷹隊今天作客新莊棒球場與樂天桃猿隊交手，為隊史歷史性首戰，主場首戰將於4月5日在澄清湖棒球場登場。為了號召球迷進場支持，雄鷹隊近期積極上高雄街頭「拜票」，包括總教練洪一中、教練黃甘霖，昨天更進行「車隊掃街」，最近爆紅的一粒、葉保弟也有參與。

洪一中今天受訪時表示，「就是盡量做，跟在地結合在一起，所做的努力希望得到在地球迷的認同，只要能多幾個人進場都會去做。」

至於自己走上街頭拜票，洪一中笑說：「比較新奇，以前沒有常做這種事情，我是覺得還不錯，雖然一開始有點彆扭，好像在選舉一樣，但就盡量展現我們的誠意，希望南部球迷進場為我們加油。」

身為高雄人的洪一中，職棒生涯也在高雄經歷過很多隊伍，包括台灣大聯盟高屏雷公隊、La New熊隊。雖然過往球隊包括義大犀牛在高雄的經營都遇到困難，不過洪一中說：「我知道高雄看球人口很多，但怎麼把球迷呼喚到球場來，這是我們必須去做的。」