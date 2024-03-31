中職／兄弟在大巨蛋貧打假議題 平野：看一下其他場

中信兄弟隊今天迎接球季首戰，在台北大巨蛋作客面對味全龍隊，先前在這座球場合計3場出賽只得3分，被問到「蛋殼」內的貧打症，總教練平野惠一意外媒體單獨聚焦在3場大巨蛋賽事，點出還有其他場狀況好的時候；扣掉大巨蛋的出賽，兄弟其他8場官辦熱身賽，確實擁有團隊3成以上打擊率、場均7.4分。

兄弟先前已在大巨蛋出賽3場，包括1場讀賣巨人隊交流賽、2場中職官辦熱身賽，3場各攻下1分，打線在「蛋殼」內嚴重熄火，而他們本季將頻繁在大巨蛋出賽，室內打擊狀況備受關注。

平野對此指出，並沒有特別注意前3場大巨蛋的打擊狀況，意外媒體點出這個話題，主動提及也可以看一下其他場打擊狀況好的時候。

兄弟兩場在大巨蛋的官辦熱身賽合計62打數敲出8安打，扣掉大巨蛋的數據後，確實如平野所言，合計288打數敲出87支安打，打擊率3成02，攻下59分，場均超過7分。

平野指出，那麼多人的比賽，相信選手一定都會緊張，但還是必須盡快適應大巨蛋這個場地，他也強調這是職棒，相信選手可以很快調適，值得大家期待。

熱身賽狀況火燙的黃韋盛，雖進入開季名單，卻一場比賽都還沒打就下放二軍，他的肩膀有傷情，雖能打擊，但平野在衡量後還是決定先讓他養傷，「他也是屬於滿會硬撐的選手，不太會喊痛，最後也都是一直忍痛去比賽，還是要顧慮他的身體狀況，雖然取消一軍登錄，但還是會讓他隨隊，只要傷好了就隨時可以回來。」