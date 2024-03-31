中職／雄鷹伍祐城投出隊史第1球 洪總強調就是交給本土

台鋼雄鷹隊今天在新莊球場迎接隊史首戰，將推出20歲投手伍祐城登板先發，樂天桃猿隊則由黃子鵬應戰，雄鷹總教練洪一中表示，隊史第一球就是要交給本土投手，伍祐城一直是以先發方式訓練，不而非中繼身分。

伍祐城之前在官辦熱身賽出賽兩場，先發、後援各一場，合計投6局被揮出4支安打、保送兩次，投出10次三振，失3分都是自責分。

雄鷹歷史性首戰先發投手由伍祐城、陳柏清競爭，洪一中最後選定伍祐城，強調這是良性競爭，伍祐城在自辦、官辦熱身賽的狀況都很好，陳柏清如果調整不錯，一、兩個月後在調度上或許會有 改變也說不定。

雄鷹作客新莊球場，1局上將面對黃子鵬投球，1局下就會輪到伍祐城登板，今天比賽也會出現很多隊史「第一次」，洪一中說：「我認為球隊是百年事業，一開始或許沒什麼，但久了之後就會變歷史。」