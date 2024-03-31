快訊

「日版柯震東」山田裕貴曝結婚喜訊 娶前乃木坂46成員西野七瀨

增4人驗出米酵菌酸...王必勝揭寶林案最新狀況：5人在加護、1人用葉克膜

天候惡劣！日本午間實施流管 桃園機場離場航班將受影響

中職／雄鷹伍祐城投出隊史第1球 洪總強調就是交給本土

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
伍祐城(資料照)。台鋼雄鷹提供
伍祐城(資料照)。台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹隊今天在新莊球場迎接隊史首戰，將推出20歲投手伍祐城登板先發，樂天桃猿隊則由黃子鵬應戰，雄鷹總教練洪一中表示，隊史第一球就是要交給本土投手，伍祐城一直是以先發方式訓練，不而非中繼身分。

伍祐城之前在官辦熱身賽出賽兩場，先發、後援各一場，合計投6局被揮出4支安打、保送兩次，投出10次三振，失3分都是自責分。

雄鷹歷史性首戰先發投手由伍祐城、陳柏清競爭，洪一中最後選定伍祐城，強調這是良性競爭，伍祐城在自辦、官辦熱身賽的狀況都很好，陳柏清如果調整不錯，一、兩個月後在調度上或許會有 改變也說不定。

雄鷹作客新莊球場，1局上將面對黃子鵬投球，1局下就會輪到伍祐城登板，今天比賽也會出現很多隊史「第一次」，洪一中說：「我認為球隊是百年事業，一開始或許沒什麼，但久了之後就會變歷史。」

樂天桃猿 洪一中 黃子鵬

延伸閱讀

中職／古久保讚洪一中具領導球員能力 直言雄鷹不好打

中職／黃子鵬扛主場開幕戰對雄鷹 形容王柏融像浩克

中職／雄鷹找洋投扛第9局 洪總：後面痛很傷士氣

中職／一調度讓斗六變「粒寶樂園」 洪總：應觀眾要求

相關新聞

中職／徐若熙有對象連多數隊友都不知道 婚訊讓葉總嚇一跳

「龍之子」徐若熙在球季一開打就迎接雙喜，昨天拿下中職史上在台北大巨蛋的第一場勝投，還是他成為人夫後的第一戰，3月28日當...

中職／悍將團隊薪資漲3% 陳仕朋晉升40萬、林哲瑄重返50萬

富邦悍將隊完成全隊談薪，團隊薪資成長3％，去年拿下最佳進步獎的李宗賢，獲全隊最多的11.5萬加薪肯定，新球季月薪調升至2...

中職／徐若熙訂婚照幸福滿滿 「尾款就用餘生來還」

味全龍隊23歲強投徐若熙昨天在台北大巨蛋28618名觀眾前，對樂天桃猿隊先發5局無失分，奪下新球季開幕戰勝投，賽後更向球...

MLB／「風之孫」李政厚生涯首轟出爐 鄧愷威仍無機會亮相

巨人隊作客聖地牙哥，今天對教士隊進行4連戰第3戰，全場動用5名投手應戰，終場以9：6獲勝，25歲旅美投手鄧愷威升上大聯盟...

中職／雄鷹伍祐城投出隊史第1球 洪總強調就是交給本土

台鋼雄鷹隊今天在新莊球場迎接隊史首戰，將推出20歲投手伍祐城登板先發，樂天桃猿隊則由黃子鵬應戰，雄鷹總教練洪一中表示，隊...

中職／呂彥青打震波治療先缺陣 首戰2洋投都押上

中信兄弟隊今天展開球季首戰，在台北大巨蛋面對味全龍隊，開季名單未帶去年救援王呂彥青，投手教練王建民指出，他在熱身賽最後一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。