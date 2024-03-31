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中職／呂彥青打震波治療先缺陣 首戰2洋投都押上

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟呂彥青。報系資料照
中信兄弟呂彥青。報系資料照

中信兄弟隊今天展開球季首戰，在台北大巨蛋面對味全龍隊，開季名單未帶去年救援王呂彥青，投手教練王建民指出，他在熱身賽最後一場登板後手有不適，檢查後發現有鈣化，已打震波治療，今天預計進牛棚重啟練投。

呂彥青在官辦熱身賽出賽4場，合計3.1局被敲3安打、無失分，最後一場出賽為21日面對樂天桃猿隊，9局接替王凱程留下的兩出局、一二壘有人局面，面對3打席被敲2安打，丟掉2分記在前任投手帳上。

王建民指出，呂彥青在熱身賽後面手有不適，已去打震波，這幾天已經在傳接，目標是今天進牛棚練投。

暫時少了去年救援王，兄弟終結者任務交給吳俊偉，王建民表示，「他在去年後半已有關門經驗，他自己也很想去挑戰。」

迎接球季首戰，兄弟名單投手僅帶2名先發洋投和7名牛棚，投手人數是6隊最少。昨天註冊的兩位洋投預計今天都會出賽，猛登先發、艾士特中繼，王建民表示，艾士特過去中繼經驗比較多，今天先由他牛棚出發效果應該會比較好，後續艾士特會回到先發輪值出賽。

呂彥青 牛棚 王建民

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