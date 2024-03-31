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中職／悍將團隊薪資漲3% 陳仕朋晉升40萬、林哲瑄重返50萬
富邦悍將隊完成全隊談薪，團隊薪資成長3％，去年拿下最佳進步獎的李宗賢，獲全隊最多的11.5萬加薪肯定，新球季月薪調升至28萬，並與球隊簽下2年複數年約。本土王牌左投陳仕朋連續五年穩定貢獻超過百局投球局數，月薪晉升40萬大關。
投手部分以陳仕朋加薪7萬加薪最多外，去年在先發、後援都對球隊繳出貢獻的李東洺獲加薪3萬，新球季月薪13萬元。江國豪獲加薪1.5萬，新球季月薪16萬元。主戰牛棚投手群也分別獲得加薪肯定，王尉永月薪30萬、陳冠勳與岳少華新球季月薪均為11萬。曾峻岳進入複數年約第二年，獲加薪4萬，新球季月薪32萬元。
此外，歐書誠減薪2萬，新球季月薪15萬元、賴智垣減薪2.5萬，新球季月薪12萬元。
捕手方面，去年寫下個人新高出賽63場的姚冠瑋，在攻守兩端繳出不俗表現，獲得加薪4萬元，新球季月薪11萬元。張進德與進入複數年約第二年的戴培峰，月薪則與去年相同，維持37萬元與20萬元。
野手群以副隊長李宗賢加薪11.5萬、調幅70%為全隊最多，同時與球隊簽下2年複數年約，首年月薪28萬元，次年視是否達成合約條件，月薪調漲至29或32萬元。
葉子霆去年繳出3成打擊率、13次盜壘成功獲加薪4.5萬，新球季月薪13萬元；外野手林哲瑄獲加薪4萬，新球季月薪重返50萬元。本年度轉戰外野防區的王正棠獲加薪1.5萬元，新球季月薪24.5萬元。范國宸、申皓瑋進入複數年約第二年，月薪分別提升至40、30萬元。
減薪的野手部分，高國麟減薪2萬，新球季月薪29萬元。辛元旭減薪1萬，新球季月薪15萬元。陳真減薪3千，新球季月薪9.2萬元。
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