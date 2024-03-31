聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／開幕戰28618人 創史上最高票房

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中華職棒35年開幕戰在台北大巨蛋開打，28618名球迷一同進場見證，刷新中職史上最高單場票房紀錄。記者余承翰／攝影
中華職棒35年開幕戰在台北大巨蛋開打，28618名球迷一同進場見證，刷新中職史上最高單場票房紀錄。記者余承翰／攝影

中華職棒今年進入「大巨蛋元年」，味全龍隊在歷史性第一戰面子、裡子全贏，徐若熙5局無失分好投帶領下，以3：2力克樂天桃猿隊，票房開出28618人也空降中職史上單場最高票房。

衛冕冠軍龍隊選在台北大巨蛋作為新球季起跑點，徐若熙繼去年亞錦賽兩度先發後，第三度在大巨蛋登板，興奮大於緊張，賽前靜不下來一直走來走去，首局遭遇連續安打，但因郭天信的長傳阻殺避免失分，後續表現愈來愈穩，最終以73球完成5局投球，只被敲出2安打、送出5次三振。

教練葉君璋指出，球季第一場比賽並不是那麼容易掌握，又是在大巨蛋這麼多人的場面，相信徐若熙一定有壓力，有些選手在壓力狀況下會失常，「徐若熙的好，就是他可以在有壓力的情況下控制住場面，這是相當不容易，我覺得他很棒。」

可以頻繁在大巨蛋登板，徐若熙直呼幸福，也因此想要更努力端出好的內容，自評此役表現最不滿意控球，「明明可以很簡單解決對手，但壞球走在前面，這是接下來比賽可以再慢慢調適的地方。」

龍隊2局下郭嚴文蔣少宏安打串聯，攻下史上第1分。5局下開啟另一波攻勢，張政禹保送、張祐銘安打攻占得點圈，吉力吉撈．鞏冠打向右外野的飛球眼看穩進手套，邱丹的手套卻在碰到這球後漏了，龍隊攻下第2分，猿隊洋投威能帝隨後也因暴投送分。

龍隊3：0的領先，在銳歐、陳禹勳手中動搖，陳冠偉第8局、兩出局提早上班，以11球抓下4個出局數，包括2K，收下第一個救援成功。

龍隊奪下大巨蛋第一勝，葉總也說感動，「大家期待這麼久，能在這裡拿下第一勝，在歷史上就是很重要的里程碑。」

吉力吉撈 味全龍 大巨蛋 張政禹 徐若熙 教練 樂天桃猿 蔣少宏 郭嚴文 郭天信

延伸閱讀

圖輯／大巨蛋迎中職開幕戰 「龍之子」徐若熙搶歷史性首勝

中職／郭天信雷射肩擋下失分 徐若熙：要請他吃宵夜

中職／點出徐若熙的好 葉君璋最滿意他總在壓力中控制場面

中職／大巨蛋開幕戰主角還是徐若熙 5局好投擒猿奪歷史性首勝

相關新聞

中職／開幕戰28618人 創史上最高票房

中華職棒今年進入「大巨蛋元年」，味全龍隊在歷史性第一戰面子、裡子全贏，徐若熙5局無失分好投帶領下，以3：2力克樂天桃猿隊...

中職／大巨蛋開幕戰主角還是徐若熙 5局好投擒猿奪歷史性首勝

中華職棒迎接「大巨蛋元年」，各項「史上第一次」紀錄陸續出現主人，但男主角還是屬於「龍之子」徐若熙，先發5局無失分、送出5...

中職／冷靜奪大巨蛋首救援 陳冠偉心中演練好對決劇本

台北大巨蛋今晚誕生許多中職史上第一次，第一次的救援成功，進入味全龍隊終結者陳冠偉的口袋裡，在危機場面提早上班，守住1分差...

中職／蘇建文33年裁判生涯落幕 最後判決險落淚：很久沒享受棒球

中職今天在台北大巨蛋舉行開幕戰，同時也是資深裁判蘇建文最後一場執法，他賽後表示，很久沒有「享受棒球」的感覺，第9局做最後...

中職／蔣少宏送回大巨蛋首打點歷史留名 直呼很幸運

中職今天在台北大巨蛋舉行的開幕戰，產生許多歷史第一次，包括味全龍隊蔣少宏在第2局打回史上首分，他表示，今天早上緊張到自己...

中職／陳禹勳與前隊友林立眼神交流 轉隊後首次中繼成功

中職味全龍隊投手陳禹勳今天8局對前東家樂天桃猿隊登板，現場球迷發出歡呼聲，陳禹勳先跟林立「眼神交流」後投出三振，但接著被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。