中職／開幕戰28618人 創史上最高票房

中華職棒今年進入「大巨蛋元年」，味全龍隊在歷史性第一戰面子、裡子全贏，徐若熙5局無失分好投帶領下，以3：2力克樂天桃猿隊，票房開出28618人也空降中職史上單場最高票房。

衛冕冠軍龍隊選在台北大巨蛋作為新球季起跑點，徐若熙繼去年亞錦賽兩度先發後，第三度在大巨蛋登板，興奮大於緊張，賽前靜不下來一直走來走去，首局遭遇連續安打，但因郭天信的長傳阻殺避免失分，後續表現愈來愈穩，最終以73球完成5局投球，只被敲出2安打、送出5次三振。

總教練葉君璋指出，球季第一場比賽並不是那麼容易掌握，又是在大巨蛋這麼多人的場面，相信徐若熙一定有壓力，有些選手在壓力狀況下會失常，「徐若熙的好，就是他可以在有壓力的情況下控制住場面，這是相當不容易，我覺得他很棒。」

可以頻繁在大巨蛋登板，徐若熙直呼幸福，也因此想要更努力端出好的內容，自評此役表現最不滿意控球，「明明可以很簡單解決對手，但壞球走在前面，這是接下來比賽可以再慢慢調適的地方。」

龍隊2局下郭嚴文、蔣少宏安打串聯，攻下史上第1分。5局下開啟另一波攻勢，張政禹保送、張祐銘安打攻占得點圈，吉力吉撈．鞏冠打向右外野的飛球眼看穩進手套，邱丹的手套卻在碰到這球後漏了，龍隊攻下第2分，猿隊洋投威能帝隨後也因暴投送分。

龍隊3：0的領先，在銳歐、陳禹勳手中動搖，陳冠偉第8局、兩出局提早上班，以11球抓下4個出局數，包括2K，收下第一個救援成功。

龍隊奪下大巨蛋第一勝，葉總也說感動，「大家期待這麼久，能在這裡拿下第一勝，在歷史上就是很重要的里程碑。」