中職／台日兩巨蛋都撲過 郭天信：還是天母最舒服

味全龍隊中外野手郭天信的「天網」守備功力連蔡英文總統都知道，在東京巨蛋、台北大巨蛋接連展現撲接美技，但對人工草皮的感想，他說：「還是天母撲起來最舒服。」

龍隊去年拿下總冠軍，日前進入總統府接受接見，當時蔡英文致詞時直接點名郭天信的守備功力令人印象深刻，郭天信笑說，當下不知怎麼回應，「沒有想到，很害羞。」

郭天信的「天網」不只在天母棒球場展開，去年年底亞冠賽對澳洲、日本、南韓都在中外野飛撲，3月16日在台北大巨蛋的熱身賽也演出美技接殺。

撲過3個人工草皮球場，郭天信說：「天母的感覺還是最舒服，大巨蛋雖然草皮軟，但撲起來有點硬，還要適應一下，東京則是介於兩者之間，撲起來不會痛，那次會痛是被自己皮帶壓到。」

至於守備視野，郭天信表示，東京巨蛋屋頂雖然是全白，但無論白天、晚上比賽，都不太有吃球問題，反而台北大巨蛋因屋頂有白色鋼樑，球經過時會稍微消失一下，「但是影響不大。」

而郭天信目前在熱身賽打擊率2成50，在大巨蛋出賽那場敲出雙安，他表示，在大巨蛋打擊，看球的視野很清楚，能在台北大巨蛋比賽也很開心，「比賽的感覺不會輸東京。」他期待30日開幕戰當天能夠有滿滿觀眾到場，為龍隊加油。

郭天信在台北大巨蛋飛撲影片：https://www.youtube.com/watch?v=GyMPUuGN1CM