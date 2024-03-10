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中職／啦啦隊狂找「洋將」 UniGirls隊長：這是好事

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅啦啦隊「UniGirls」下午舉辦新球季發表會，隊長Yuki（中）。記者余承翰／攝影
統一獅啦啦隊「UniGirls」下午舉辦新球季發表會，隊長Yuki（中）。記者余承翰／攝影

統一獅隊專屬啦啦隊「UniGirls」今天舉辦2024新球季發表會，多了兩位日籍新成員千紘Chihiro、希美Nozomi，近年啦啦隊出現越來越多「洋將」，隊長Yuki認為這是好事，「有更多新面孔，對我們來說也是挑戰。」

UniGirls在新球季發表會上，宣布Yuki連四年續任隊長，副隊長也是搭配已久的賴賴，另外舞蹈總監交給詩詩，芮絲正式就任服裝總監，妮妮是秩序總監，Ｍanping擔任總務總監。

Yuki表示：「原本的女孩不需要我們操心，今年有日本妹妹加入，語言雖然不同，但也會努力去照顧她們。」

千紘Chihiro、希美Nozomi過去效力西武獅啦啦隊，在「雙獅交流賽」時，兩邊啦啦隊就已有互動，Yuki表示，當時去日本交流，有感覺他們舞風滿不相同，應援文化也不太一樣，她們的加入後，希望彼此之間互相學習、交流。

中職啦啦隊近年頻吹「韓風」，中信兄弟啦啦隊網羅兩位南韓啦啦隊員邊荷律和李丹妃，台鋼雄鷹迎來安芝儇，李多慧去年助陣樂天桃猿隊，新球季合約尚未敲定，富邦悍將隊今年棒球場上也將有韓籍啦啦隊女孩。

統一獅「哈日風」獨樹一格，Yuki認為這對台灣應援文化來說是好事，「對球迷來說，有更多新面孔，對我們台灣啦啦隊也是挑戰，未來競爭的不只是隊友，還有更多競爭對手。」

雖然未來相處有點擔心語言問題，但Yuki指出，因為團員艾璐會一些日文，加上球隊也有翻譯，應該不用太擔心，「之前我們去日本，受到她們的照顧，現在我們也會盡我們所能照顧。」兩位日本新成員準備迎接台南式款待。

中職啦啦隊 樂天桃猿 統一獅

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