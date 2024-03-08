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中職／賀亮德、吳佳榮、邱智呈變Q版 傳承限定款立牌

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅主場開幕戰在3月31日台南棒球場熱鬧開打，傳奇洋將賀亮德、黑馬吳佳榮，與「小黑」邱智呈一同參與傳承儀式，也推出Ｑ版球星桌上型人形立牌。圖／統一獅隊提供
統一獅主場開幕戰在3月31日台南棒球場熱鬧開打，傳奇洋將賀亮德、黑馬吳佳榮，與「小黑」邱智呈一同參與傳承儀式，也推出Ｑ版球星桌上型人形立牌。圖／統一獅隊提供

統一獅主場開幕戰在3月31日台南棒球場熱鬧開打，隊史35周年第一場主場賽事，球隊特別邀請傳奇洋將賀亮德、黑馬吳佳榮，與「小黑」邱智呈一同參與傳承儀式，也推出三位Ｑ版傳奇球星桌上型人形立牌及統一獅年度口號系列貼紙包，凡當日購票進場即可兌換領取。

獅隊開幕戰賽前將舉辦14世代傳承榮耀時刻，賽前安排三位選手進行簽名會，也擔任開幕戰賽事活動嘉賓，進行棒棒相傳，期待邱智呈本季表現能夠更加穩定，站穩獅隊外野戰力，成為主力要角之一。

賽前場外活動，結合奇洋將賀亮德、黑馬吳佳榮及小黑邱智呈特別規劃主題遊戲攤位，當日14:00起持當日票券，即可到每個遊戲攤位闖關體驗，將可隨機獲得統一獅隊史歷年LOGO臂章等其他好禮，數量有限，送完為止，邀請球迷提早來到台南棒球場享受豐富好玩主題日活動。

賽前15:20也特別舉辦賀亮德、吳佳榮、邱智呈球迷簽名見面會，凡當日到萊恩酷商品消費滿1500元者，前40位可獲得簽名會號碼牌一張，每人每位球星限簽統一獅周邊商品一個，限簽統一獅周邊商品。

棒球 統一獅 邱智呈

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