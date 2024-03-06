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12強／中職推薦曾豪駒 中華隊教頭下周選訓會議確定

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊昨天於新莊棒球場與樂天桃猿進行經典賽熱身賽，教練曾豪駒（右）陪伴球員練習。記者曾原信／攝影
中華隊昨天於新莊棒球場與樂天桃猿進行經典賽熱身賽，教練曾豪駒（右）陪伴球員練習。記者曾原信／攝影

第三屆世界棒球12強賽將在今年11月登場，中華職棒聯盟今天召開領隊會議，決定推薦曾豪駒作為總教練人選，但仍要等待與中華棒協一同召開選訓會議後才能確定最終人選。

中華隊在前兩屆12強賽分別由郭泰源、洪一中執掌兵符，第三屆從中職現役教練的大池中做選擇，考量到比賽緊接在中職球季結束後，一軍總教練難以分神，以其餘教練為主。

中職秘書長楊清瓏今日受訪表示，聯盟推薦曾豪駒擔任2024年12強總教練，但仍要經過選訓會議通過，近期會發文給棒協約定時間，預計下周召開選訓會議。

曾豪駒曾擔任2019年12強及2023年經典賽中華隊打擊教練，2019年年底接任樂天桃猿隊總教練，近兩年都帶隊打進總冠軍賽，今年球季轉任二軍總教練。

楊清瓏指出，聯盟內部討論過相關人選後，曾豪駒是共識，而領隊們也都認同，樂天桃猿領隊也支持由曾豪駒擔任國家隊總教練，曾豪駒曾擔任一軍總教練，成績優異，且熟悉中華隊運作，考量賽季一軍總教練有戰績壓力，所以選擇二軍總教練，在投入中華隊上時間比較充裕。

等到選訓會議決定12強總教練人選後，接下來將陸續產生教練團名單、選手大名單，而若最終通過由曾豪駒擔任，中職明星賽也將比照近年模式，由曾豪駒選出12強中華隊，對戰中職明星隊。

中職 中華隊 曾豪駒

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