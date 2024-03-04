中職／PS網羅兩位南韓美女 峮峮第一時刻追蹤新成員

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天宣布，新球季網羅兩位韓國隊員，包括韓國甜心邊荷律、超級隊長李丹妃。

PS官方提供兩位新成員相關資訊如下：

邊荷律（변하율、Byun Ha-Yul）去年已受到台灣多家媒體關注報導，許多球迷敲碗希望有球團可以邀請邊荷律來台，同時她擁有韓國啦啦隊YT觀看次數最多的人，ㄧ支在場上吐舌頭的影片瀏覽觀看數達兩億人，荷律對於手語很感興趣，目標是成為一名合格的手語翻譯員，為目前KBO中少數能夠通過手語，與聽覺或言語功能障礙球迷交流的啦啦隊員。

李丹妃（이단비、Lee Dan-Bi）擔任過職棒樂天巨人隊、職籃三星火災保險藍劍齒虎隊、女子職業排球KGC人蔘公社隊、職籃蔚山現代摩比斯隊啦啦隊隊長，熱情的活力和ㄧ頭迷人金髮讓大家印象深刻。

中信兄弟球團10日將公布兩位韓籍隊員相關影片和接機訊息，兩人12日中午抵台。

邊荷律IG:

李丹妃IG:

PS官方指出，峮峮第一時刻追蹤新成員，也在限動轉發，大家對於新隊員的加入都很開心。