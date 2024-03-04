快訊

有房就不怕沒錢養老？一實例看如何不落入窮得只剩房子的窘境

出席大陸「兩會」 凌友詩：請不要再叫我「台灣女孩」

中職／PS網羅兩位南韓美女 峮峮第一時刻追蹤新成員

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天宣布，新球季網羅兩位韓國隊員，包括韓國甜心邊荷律、超級隊長李丹妃。

PS官方提供兩位新成員相關資訊如下：

邊荷律（변하율、Byun Ha-Yul）去年已受到台灣多家媒體關注報導，許多球迷敲碗希望有球團可以邀請邊荷律來台，同時她擁有韓國啦啦隊YT觀看次數最多的人，ㄧ支在場上吐舌頭的影片瀏覽觀看數達兩億人，荷律對於手語很感興趣，目標是成為一名合格的手語翻譯員，為目前KBO中少數能夠通過手語，與聽覺或言語功能障礙球迷交流的啦啦隊員。

李丹妃（이단비、Lee Dan-Bi）擔任過職棒樂天巨人隊、職籃三星火災保險藍劍齒虎隊、女子職業排球KGC人蔘公社隊、職籃蔚山現代摩比斯隊啦啦隊隊長，熱情的活力和ㄧ頭迷人金髮讓大家印象深刻。

中信兄弟球團10日將公布兩位韓籍隊員相關影片和接機訊息，兩人12日中午抵台。

邊荷律IG:

李丹妃IG:

PS官方指出，峮峮第一時刻追蹤新成員，也在限動轉發，大家對於新隊員的加入都很開心。

中信兄弟 啦啦隊 樂天巨人

延伸閱讀

中職／豪勁變身後勁向雄鷹報到 隊史首戰有機會對上老東家

中職／兄弟啦啦隊PS公布2外援 邊荷律擁YT驚人2億點閱

中職／獅隊331邀傳奇洋將回娘家 第一位外籍盜壘王賀亮德來了

中職／大巨蛋近1個月6戰兄弟占5場 吸票機功力牽動票房

相關新聞

中職／兄弟啦啦隊PS公布2外援 邊荷律擁YT驚人2億點閱

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天正式公布兩位韓籍啦啦隊成員，正是外界猜測的韓國甜心邊荷律、超級隊長李丹妃...

中職／大巨蛋近1個月6戰兄弟占5場 吸票機功力牽動票房

TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合落幕，巨人隊今天從松山機場搭機離台，接下來1個月內，台北大巨蛋將有6...

中職／PS網羅兩位南韓美女 峮峮第一時刻追蹤新成員

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天宣布，新球季網羅兩位韓國隊員，包括韓國甜心邊荷律、超級隊長李丹妃。

中職／豪勁變身後勁向雄鷹報到 隊史首戰有機會對上老東家

台鋼雄鷹隊第6位洋將後勁今天早上抵台，預定7日加入球隊訓練，他很開心有機會返回中職戰場，全力爭取開季名單，31日回鍋首戰...

中職／獅隊331邀傳奇洋將回娘家 第一位外籍盜壘王賀亮德來了

統一獅隊今年球季的主場開幕戰將於3月31日在台南棒球場登場，迎接隊史35周年，此戰安排傳奇洋將賀亮德（Cesar Her...

中職／大巨蛋下一戰…2場官辦熱身賽 門票中午開搶

兩場讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合落幕，台北大巨蛋的下一戰將是16、17日的中華職棒官辦熱身賽，門票預售從今天中午12點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。