影／看到台北大巨蛋 陽岱鋼：想進去比賽
旅外球星陽岱鋼下午頂著一頭金髮出席返台記者會，分享近年挑戰美國獨立聯盟、澳洲職棒的收穫，以及新球季的展望。今年重返日職二軍，加入新軍Oisix新潟Albirex隊的陽岱鋼表示，回到一個熟悉的環境，可以掌握每天生活節奏，對自己會有很大的幫助。他也透露，看到座落在市區的大巨蛋，很想進去比賽。
陽岱鋼今年重返日本職棒體系，所屬經紀公司展逸國際行銷今天下午特地為他舉辦返台記者會，陽岱鋼表示，在美國時大前輩稻葉篤紀與他聯繫，希望藉由他的加入，讓二軍比賽能受到更多球迷關注。Oisix新潟Albirex成軍後的第一場比賽，將於3月1日、2日在火腿隊主場與火腿二軍交手，屆時就會遇到擔任監督的稻葉篤紀。
對於澳洲職棒的印象，陽岱鋼指出，球員對棒球運動充滿熱忱、尊重與喜愛，尤其打球的態度令人敬佩，他對澳洲球員與聯盟都給予很高的評價。而今重返日職二軍，陽岱鋼表示，回到一個熟悉的環境，可以掌握每天生活節奏，對自己會有很大的幫助。
陽岱鋼的前東家日本巨人隊，本周末將分別與中職兄弟、桃猿隊進行交流賽，陽岱鋼說，開車經過看到座落在市區的大巨蛋，也很想進去比賽，應該會有很不一樣的感受。被問到是否會去看兩天的交流賽，他透露，因新東家為他舉辦記者會，所以明天將飛往北海道，但若時間允許，會趕回台灣與前隊友們碰面吃飯。
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