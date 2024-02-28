影／看到台北大巨蛋 陽岱鋼：想進去比賽

旅外球星陽岱鋼下午頂著一頭金髮出席返台記者會，分享近年挑戰美國獨立聯盟、澳洲職棒的收穫，以及新球季的展望。今年重返日職二軍，加入新軍Oisix新潟Albirex隊的陽岱鋼表示，回到一個熟悉的環境，可以掌握每天生活節奏，對自己會有很大的幫助。他也透露，看到座落在市區的大巨蛋，很想進去比賽。

陽岱鋼今年重返日本職棒體系，所屬經紀公司展逸國際行銷今天下午特地為他舉辦返台記者會，陽岱鋼表示，在美國時大前輩稻葉篤紀與他聯繫，希望藉由他的加入，讓二軍比賽能受到更多球迷關注。Oisix新潟Albirex成軍後的第一場比賽，將於3月1日、2日在火腿隊主場與火腿二軍交手，屆時就會遇到擔任監督的稻葉篤紀。

對於澳洲職棒的印象，陽岱鋼指出，球員對棒球運動充滿熱忱、尊重與喜愛，尤其打球的態度令人敬佩，他對澳洲球員與聯盟都給予很高的評價。而今重返日職二軍，陽岱鋼表示，回到一個熟悉的環境，可以掌握每天生活節奏，對自己會有很大的幫助。