日職／美式vs.日式差在哪 陽岱鋼給答案：細膩方向不同

職棒場上的美式訓練、日式訓練方式異同，常常成為球迷討論焦點，曾效力日職15年的台灣好手陽岱鋼，結合近年在美國獨立聯盟打拚經驗，給出答案「都很細膩，但方向不同」。

陽岱鋼2022年毅然決然離開日職，先後加盟湖國碼頭犬隊、高點搖椅隊，中間還到澳職布里斯本俠盜隊效力，今年初和Oisix新潟Albirex隊簽約，暌違3年返日打球。

陽岱鋼表示，25歲就曾想過10年後到國外打球，看看不同棒球，「35歲那年剛好是合約最後一年，很好的時機點。」回顧這段旅程，「成長滿多的，不是只有年輕球員會成長，年長的球員也要隨時充實自己。」

過去兩年在美國，陽岱鋼曾碰過具有大聯盟經驗的教練、投手，自己從中學習，也觀察其他選手的訓練方式，「亞洲人要在國外打球，力量上確實比較不吃香，日本球員這方面相對細膩一點，會去觀察對方投手的動作，想辦法在比賽中有更好表現。」

陽岱鋼指出，美式訓練並不是不細膩，而是方向不同，「他們在數據上比較重視，像是打擊角度等等，日式則是強調怎麼去突破對手。」

而在澳洲職棒，陽岱鋼體驗到不同的棒球人生，隊友們的工作主力不是只有棒球，很多人還要開貨車、當國中老師，只能利用放假的時候比賽，「這是我覺得很不一樣的地方，他們對他們的棒球這塊非常熱愛，滿敬佩他們的。」