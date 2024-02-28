木棒聯賽／突破平鎮強投林維恩 穀保意象訓練奏效奪2連霸

高中木棒聯賽穀保家商今天與平鎮高中交手，穀保張峻瑋先發6.2局失1分，穀保很早鎖定平鎮左投林維恩做意象訓練，古定玄敲出超前安，率隊以2比1搶勝、完成2連霸，拿下隊史第7冠。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）穀保家商今天與平鎮高中爭冠，穀保家商派出具有旅外潛力的投手張峻瑋先發，2局上稍微有狀況，被王興楷敲出二壘打、隊友出現守備失誤失掉1分，但張峻瑋及時回穩、沒有多掉分數。

穀保前3局沒有拿下分數，4局下突破平鎮投手林維恩，陳睦衡、宋柏翰、蔡琞傑都敲出安打，許子謙選到四壞保送，古定玄適時安打、一棒2分幫助球隊超前比數，順利抱回冠軍。

穀保投手張峻瑋今天投滿100球強制退場，總計投6.2局被敲4支安打，投出5次三振、2次四死球保送，失掉1分、拿下勝投，也獲選大會最有價值球員（MVP）。

鄭志強接任穀保總教練第一個木棒聯賽就奪冠，他賽後表示壓力真的很大，這也是穀保首度在木棒聯賽冠軍戰擊敗平鎮高中。

鄭志強提到之前輸球都會提醒球員，輸了沒有關係，但要記得輸球離開球場時低著頭不甘願的情緒，「我們穿著穀保球衣，要有傳統強隊的自覺，要下決心去搶冠軍。」

平鎮今天派出同樣具有旅外潛力左投林維恩先發，鄭志強表示，從木棒聯賽開打就有預期，如果冠軍戰碰到平鎮將會對上林維恩，有提醒球員從第一場比賽開始，把所有的左投當作林維恩，這樣的意象訓練很重要。

鄭志強直言這個冠軍的意義很重大，要把這個冠軍送給穀保前教練周宗志，「他對球隊的付出和陪伴很多」，這個冠軍相當難忘。