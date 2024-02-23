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中職／魔鷹連3場開轟！自辦不計 官辦熱身紀錄也是3場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹昨天在台南棒球場開轟，今天面對富邦悍將又炸裂。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹昨天在台南棒球場開轟，今天面對富邦悍將又炸裂。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹今天到稻江棒球場作客對戰富邦悍將隊，洋砲魔鷹又開轟，第2打席從江國豪手中敲出2分砲，連續三天炸裂，目前仍在各隊自辦熱身賽階段，而官辦熱身賽最高連續開轟紀錄也是連3場。

台鋼雄鷹隊自21日展開首場自辦熱身賽，當時面對中信兄弟隊，魔鷹就以一發三分砲向球迷自我介紹，22日的隊內賽魔鷹雖未先發，但上場代打立刻敲出一發逆轉2分砲。

今天對戰悍將，魔鷹先發第四棒，首打席選到四壞保送上壘，2局上則是在2出局時轟出2分砲，為球隊單局攻下5分提供貢獻。

魔鷹連續三場都開轟，不過自辦熱身賽不列入紀錄，投手也多半還在調整中，綜觀中職官辦熱身賽紀錄，曾有4人達成單季連3場開轟，分別是2007年陳金鋒、2017年許基宏以及2020年的高國麟、鄭鎧文，就看魔鷹進入官辦熱身賽後能否維持一樣手感。

悍將在2局上的5分攻勢，除了魔鷹的2分砲外，郭永維、洪瑋漢、陳文杰王柏融都有敲安，陳文杰、王柏融各有1分打點，前2局打完，雄鷹隊取得6：0領先。

台鋼雄鷹 王柏融 陳文杰

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