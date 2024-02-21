中職／悍將選秀前保持接觸張育成 林華韋沒忘記吳念庭與張奕

張育成昨天確定與光芒隊簽下小聯盟合約，重返美職體系，這也代表手握中職選秀狀元籤的富邦悍將隊，需要重新調整方向，悍將領隊林華韋給予祝福，但也會保持接觸。

張育成去年球季結束後成為自由球員，返台當天就宣告有意參加亞洲職棒，包含回到故鄉的中華職棒，悍將日前也曾與張育成初步接觸，了解選秀意願。

如今張育成重返美職，林華韋表示：「據我所知，他一直有在尋找美職的機會，運動員這樣很正常，知道他有這個可能性，只是昨天知道進度如此。」

林華韋表示，對於張育成簽約給予祝福，但還是會進一步接觸，去了解合約的內容，「離7月選秀還有一點時間，會再關注。」

林華韋不諱言，球隊一直有爭取張育成的方向，而今年選秀還有兩名旅外好手，「吳念庭也是我們評估的重要對象，張奕當然也非常關注。」

中職會長蔡其昌也透露，自己第一時間就傳訊息恭喜張育成，「我一直對他很有信心，雖然他的加入會讓中職再掀高潮，但球員長遠來看，他有能力挑戰更高賽事，應該給他祝福，以他的年紀跟狀況，一定能站穩大聯盟，站在中職角度當然有點落寞，但對球迷來說也是最好選擇。」