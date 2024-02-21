中職／12強總教練找「空閒的人」？蔡其昌回應了

中華職棒今天舉行新春團拜，會長蔡其昌率領6支球團常務理事和領隊一同拜年，展望新年目標，年底的世界12強棒球賽是其中之一，蔡其昌聽到球迷建議「空閒的人更好」，透露除了中職教練外，也會提供不同人選給選訓委員參考。

今年底的12強棒球賽由中職負責組訓，日前已經與中華棒協開會討論，其中關於總教練人選，蔡其昌表示，目前中職有提出幾位合適人選，也會看棒協是否提出業餘教練，最終交給選訓委員參考。

目前傳出參考人選包含二軍教練，蔡其昌表示，考量到一軍總教練有例行賽壓力，比賽時間11月中職賽程才剛結束，或許一軍總教練以外的教練以及二軍總教練，都會是適合的人。

甚至球迷有建議，非現役教練也可納入考量，蔡其昌也說：「這些意見都提供給選訓委員參考，只要有能力、有時間面對比賽，都是很好的人選，每個總教練都有他的特色，都可以為國家所用，我沒有特別意見。」

至於總教練人選何時出爐？蔡其昌表示，以他個人來說，希望越快越好，最好下個月就能決定，「教練團盡快決定，怎麼訓練、選手怎麼挑選，選手的掌握都可以很早，不像過去快要上戰場了才在挑。」