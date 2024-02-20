棒球／525轟名將清原和博之子想挑戰日職 自曝曾討厭父親名字

清原正吾是525轟名將清原和博的大兒子，他目前就讀慶應義塾大學，在大四賽季將扛下離隊學長留下的空缺，成為當家第四棒，他在《日刊體育》受訪時透露曾討厭父親名字，但現在父親成為他打球動力。

清原和博1986年以選秀第1名加盟西武獅，後續效力過巨人和歐力士，2008年宣布退休。他職業生涯22年，敲出2122安打，包含525支全壘打，是日職著名的強打者。

清原正吾曾打過排球和美式足球，他在專訪中感謝家人的支持，讓他下定決心打棒球，「我不打算隱瞞，有段時間我討厭『清原』這個姓氏，但我現在覺得很好。因為2020年疫情期間，我和父親及弟弟一起練棒球，重新意識棒球的意義，並決定加入慶應大學棒球隊。」

2014年清原和博和妻子離婚，但清原正吾透露一家四口仍會一起吃飯，並討論棒球，「父母會高興地喊加油，如果沒有棒球，我們就不是一個家庭，我再次愛上棒球也是家人的功勞，棒球連接整個家庭。」

清原正吾去年改守外野，今年則回到父親最常守的一壘，「我用的球棒和手套都和父親用的類似，一壘是我最放鬆的位置。」清原正吾年初宣布將挑戰日職，他表示，「父母是我最大的支持者，我希望用成績回報他們，選擇棒球是對的，我沒有後悔。」