中職／12強賽中華隊總教練3月初產生 聯盟將提現役教練
第三屆世界棒球12強賽將在今年11月登場，中華職棒聯盟與中華棒球協會今天召開協調會，會中決議3月初召開選訓會議，決定中華隊總教練，聯盟祕書長楊清瓏表示，方向將是中職現役教練、不分一二軍，非現役教練暫時不考慮。
楊清瓏指出，今天會議討論選手出場費，將按照團體協約規定執行，此外也定調3月初將召開選訓會議，提名並產生中華隊總教練。
楊清瓏表示，聯盟、棒協今天起都會展開作業，先確定選訓委員，再於3月初提交總教練人選，聯盟內部已有初步討論，但目前還不能公開，棒協也會提出人選，屆時將在會議中討論。
中華隊在前兩屆12強賽分別由郭泰源、洪一中執掌兵符，第三屆將由誰出任？聯盟考慮方向為中職現役教練，一軍、二軍都會納入討論，非現役教練目前不在考慮清單內。
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