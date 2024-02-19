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韓職／三星獅竟把日職球員當活靶？5場練習賽投47個四死球

聯合新聞網／ 綜合報導
火腿監督新庄剛志。 截圖自新庄剛志IG
火腿監督新庄剛志。 截圖自新庄剛志IG

韓職三星獅隊最近在日本沖繩與在當地春訓的日職球隊進行練習賽，不過，投手糟榚的表現簡直把日職球員當成活靶，其中一場前天對日本火腿隊的比賽不僅以3：18大敗，且全場三星投手群投出7次觸身球，讓火腿監督新庄剛志賽後忍不住開嗆，韓媒也轉發新庄剛志的言論。這場對火腿全場15個四死球，總計五場海外練習賽已出現47個四死球。

據日媒報導，三星獅投手首局就投出3次觸身球，第4局火腿野村佑希被K中，第7局加藤豪將本場第2次被砸，第8局野達稀和江越大賀也挨球吻，讓火腿休息室傳出不滿聲音。

新庄剛志賽後表示，「很害怕觸身球，擔心選手因此骨折，好可怕，真的很可怕，砸人後又往內角丟。」新庄剛志還說：「我想知道他們投手教練怎麼教的。」

韓媒《SPOTV》則撰文批評三星獅，「這只是一場練習賽，不用對比賽結果過度解讀，但內容太差，對方球隊教練很驚訝。」韓媒《OSEN》則分享南韓網友批評三星獅的言論，「水準差距太大」、「火腿和二軍打隊內賽就好」 、「保護球員最重要」、「不該成為訓練夥伴」。

三星獅預計在20日與日職阪神虎隊比賽，23日再對上火腿，不少阪神迷在網路上表示，擔心自家球員受傷。

三星獅 新庄剛志 日本火腿

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