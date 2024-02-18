中職／左投增「恐左症」復發？ 蘇智傑沒在怕

中華職棒今年各隊積極布局左投手，統一獅隊打線明顯「左傾」，勾起球迷心中的「恐左症」回憶，不過蘇智傑認為，左投多反而增加適應機會。

中職今年加入新同學台鋼雄鷹隊，新球季開打前，6隊合計有52位左投，其中26名外籍投手就有11人左投，中信兄弟隊5位洋投僅猛登是右投，雄鷹隊則有笠原祥太郎、哈瑪星和雷公3名洋左投。

獅隊主力打線以左打為主，代表性右打胡金龍、陳鏞基都已40歲，2020年更有「恐左」症狀。陳傑憲認為，當時左打數據不佳，主要原因還是當時左投如德保拉、米蘭達等人能力很好，但近年球隊已經沒有這個狀況。

蘇智傑就是代表人物，他在2020年對左投打擊率僅1成74，去年卻是2成98，與面對右投的3成整相去不遠，蘇智傑表示：「左投其實多看就會習慣，右打怎麼不會怕右投？因為從小就打到大，左打對左投也是一樣。」

蘇智傑看新聞也知道，今年外籍左投人數暴增，因此獅隊今年春訓特別為此準備，請練習生來幫忙餵球，多習慣左投的出手角度，「重點還是打擊策略，球都是要通過本壘板的。」陳傑憲則指出，左投人數增加是好事，「能夠提前去適應，在國際賽的時候會更好應對。」

蘇智傑複數年合約到去年走完，今年與獅隊談約，雙方將簽下2年複數年合約，仍在等待球團正式公布，蘇智傑對於合約內容感到滿意，至於是否有機會超過陳傑憲？蘇智傑笑回：「他還是比較高啦。」