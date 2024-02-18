聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／左投增「恐左症」復發？ 蘇智傑沒在怕

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
統一獅隊陳傑憲（左）、蘇智傑（右）昨天在經紀公司安排下舉辦媒體餐敘。圖／躍樂運動行銷提供
統一獅隊陳傑憲（左）、蘇智傑（右）昨天在經紀公司安排下舉辦媒體餐敘。圖／躍樂運動行銷提供

中華職棒今年各隊積極布局左投手，統一獅隊打線明顯「左傾」，勾起球迷心中的「恐左症」回憶，不過蘇智傑認為，左投多反而增加適應機會。

中職今年加入新同學台鋼雄鷹隊，新球季開打前，6隊合計有52位左投，其中26名外籍投手就有11人左投，中信兄弟隊5位洋投僅猛登是右投，雄鷹隊則有笠原祥太郎、哈瑪星和雷公3名洋左投。

獅隊主力打線以左打為主，代表性右打胡金龍陳鏞基都已40歲，2020年更有「恐左」症狀。陳傑憲認為，當時左打數據不佳，主要原因還是當時左投如德保拉米蘭達等人能力很好，但近年球隊已經沒有這個狀況。

蘇智傑就是代表人物，他在2020年對左投打擊率僅1成74，去年卻是2成98，與面對右投的3成整相去不遠，蘇智傑表示：「左投其實多看就會習慣，右打怎麼不會怕右投？因為從小就打到大，左打對左投也是一樣。」

蘇智傑看新聞也知道，今年外籍左投人數暴增，因此獅隊今年春訓特別為此準備，請練習生來幫忙餵球，多習慣左投的出手角度，「重點還是打擊策略，球都是要通過本壘板的。」陳傑憲則指出，左投人數增加是好事，「能夠提前去適應，在國際賽的時候會更好應對。」

蘇智傑複數年合約到去年走完，今年與獅隊談約，雙方將簽下2年複數年合約，仍在等待球團正式公布，蘇智傑對於合約內容感到滿意，至於是否有機會超過陳傑憲？蘇智傑笑回：「他還是比較高啦。」

中信兄弟 中華職棒 台鋼雄鷹 德保拉 米蘭達 統一獅 胡金龍 蘇智傑 陳傑憲 陳鏞基

延伸閱讀

中職／年輕版陳傑憲、蘇智傑？黃勇傳、林佳緯被點名

中職／一趟高鐵之旅 陳傑憲、蘇智傑多年隊友變好友

中職／猛獅全壘打舞復出 陳傑憲：不理安可了

中職／左投暴增獅隊有準備 蘇智傑：習慣就好

相關新聞

中職／左投增「恐左症」復發？ 蘇智傑沒在怕

中華職棒今年各隊積極布局左投手，統一獅隊打線明顯「左傾」，勾起球迷心中的「恐左症」回憶，不過蘇智傑認為，左投多反而增加適...

中職／林襄IG告別片感動95萬人 奪啦啦隊榜第一「勝過李多慧」原因曝光

中職人氣啦啦隊樂天女孩昨（15）日發布兩則人事異動，迎來梔梔、Mika、Dora、丘薆4名新成員，卻也宣告2名現任成員林襄、張語芯即將離隊。其中，超人氣女孩林襄由官方正式宣布離開之後，她隨即在IG發出告別影片，向樂天女孩團隊以及眾多粉絲表達道謝之意，集結3年精采片段搭配溫馨音樂的影音，讓95萬網友看完深受感動，林襄在李多慧強勢進逼之下，依舊穩居啦啦隊口碑榜第一名，《網路溫度計》將透過觀察聲量趨勢變化，為大家揭曉她高人氣原因。

中職／年輕版陳傑憲、蘇智傑？黃勇傳、林佳緯被點名

統一獅隊球星陳傑憲、蘇智傑進入中生代，成為球隊中流砥柱，也多了指導後輩的角色，觀看隊內年輕球員，兩人也在不同人身上找到自...

中職／一趟高鐵之旅 陳傑憲、蘇智傑多年隊友變好友

統一獅隊主力外野陳傑憲、蘇智傑擁有好交情不令人意外，意外的是，兩人直到2021、2022年才真正成為好友，原因是一趟聊到...

中職／猛獅全壘打舞復出 陳傑憲：不理安可了

統一獅隊去年球季顧慮林安可感受，取消開轟後一定要跳舞的內規，不過今年陳傑憲續任隊長，決定恢復傳統，開轟後還是要跳舞，陳傑...

中職／左投暴增獅隊有準備 蘇智傑：習慣就好

中華職棒今年開季球各隊積極佈局左投手，統一獅隊打線更明顯「左傾」，勾起球迷心中的「恐左症」回憶，不過蘇智傑認為，左投多反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。