中職／雄鷹隊將升上一軍 曾子祐有望對決潘威倫

台鋼雄鷹隊今年將升上一軍戰場，初代狀元郎曾子祐有機會一圓與偶像對決的夢，在「嘟嘟」潘威倫生涯最後一年，實現超過20歲的年齡差對決，潘威倫也可成為史上唯一對決過13支球團的投手。

20歲的曾子祐曾是統一獅球迷，小時候參加棒球夏令營與潘威倫合照是他珍貴回憶，2022年選秀獲得台鋼第一指名，也大方說出自己的目標就是對決嘟嘟，當時潘威倫回應：「台鋼後年才上一軍，我要保持好身體狀態。」

而他說到做到，今年3月將滿42歲的潘威倫在生涯最後一年有機會實現約定，潘威倫說：「他加入那年有說過，後來我們在二軍就有對決過，現在到一軍還有機會，相信對彼此來說都是不錯的過程。」

兩人首次對戰是去年自辦熱身賽，當時潘威倫讓曾子祐敲出高飛球接殺，而去年在二軍一共對戰6打席，潘威倫僅被敲1支安打，另有1次三振、2次四死球。

潘威倫距生涯第150勝只差2勝，總教練林岳平也設定他為先發人選之一，獅隊最快與新軍雄鷹隊交手，將是4月12日起的三連戰，由統一作東。

潘威倫生涯過去21個球季，易主更名都列入計算下，共面對過12支不同球團，與前獅隊投手高建三並列史上最多，第三名是林朝煌的10支球團，今年潘威倫若有機會先發對上雄鷹隊，不僅實現諾言也將締造紀錄。