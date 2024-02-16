中職／裁判也在春訓 透過電子好球帶直接「對答案」

中華職棒35年將在3月30日開打，不僅6隊春訓進行中，裁判們也在持續精進，第二階段裁判春季訓練融入運動科學，包括將電子好球帶帶入訓練中，讓主審觀看影片檢視判決正確性和落差校正。

裁判們在休賽季期間持續精進自己、提升自我能力，目前在國立體育大學進行第二階段春訓，訓練重點包括主審判決的精準度、投手「投球時鐘」訓練與演練、投手退離投手板次數與牽制次數的演練、裁判移位、判決等基礎訓練，以及棒球規則研討、心理諮商輔導課程以及體能訓練。

中華職棒大聯盟第二階段裁判春季訓練融入運動科學，其中電子好球帶由「國科會精準運科」台大、台體團隊開發，注重在後續讓主審們可觀看影片檢視判決正確性與落差校正。圖／中華職棒提供

聯盟秘書長楊清瓏表示，此次裁判訓練特別融入「運動科學」，其中電子好球帶由「國科會精準運科」台大、台體團隊開發，特別注重在後續讓主審們可觀看影片檢視判決正確性與落差校正，未來也將用以提升主審們春訓期間及球季間的好球帶判斷訓練和檢定。

現今體育運動逐漸有了運動及科學的結合，而電子好球帶的持續推動，可有效幫助未來在比賽中的判決依據性，由「國科會精準運科」台大、台體團隊開發的電子好球帶特別帶入中華職棒裁判訓練，讓主審們可觀看影片直接檢視判決正確性與落差校正，並從影片中觀察不同好球帶，藉此提升好球帶精準度、判斷力，對於台灣棒球比賽的精采度將帶來一定程度的影響。