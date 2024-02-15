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影／味全龍開訓典禮 新援陳禹勳亮相：叫我「龍五」
結束春節假期，中華職棒味全龍隊於大年初六開工日，在雲林斗六棒球場舉行開訓典禮，全隊喊出「龍眾一心 Keep Fighting」的新賽季口號，總教練葉君璋在典禮中期勉球員，朝二連霸邁進，但不能因為拿下總冠軍就自滿，要以謙虛的心打好每場比賽。
今天的春訓由味全創辦人魏應充及葉君璋發紅包給球員，並向全隊明確傳達全力完成連霸的目標。葉總表示，去年雖拿下總冠軍，球員仍要以謙卑的心去完成每場比賽，至於每個人的不足之處，需要利用春訓期間加強，希望球員保有企圖心外，也要避免受傷。
三名新加盟味全龍隊的老將陳禹勳、郭嚴文及鄭鎧文，也在今天分別穿上5、6及28號球衣，投入春訓行列。對於投手陳禹勳的定位，葉君璋表示，禹勳是很有經驗及能力的投手，無論擔任中繼或救援都能勝任球隊的所需，在投手調度上會有很大助益。葉君璋補充說，禹勳會在三月十五日脫離傷病名單，因此，開幕戰登板應該沒有問題。
從樂天桃猿時的「鄉長」轉身成為「龍五」的陳禹勳在手術後，今天首次進入牛棚練投二十五球，他認為練投感覺還不錯。陳禹勳受訪表示，當初加盟球隊只有二十五歲，卻被叫成「鄉長」感覺很老，現在因穿上5號球衣，很歡迎叫他「龍五」。
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