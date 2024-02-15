中職／陳禹勳坦言剛到龍隊很焦慮 脫離「復健組」趕上開季OK

34歲投手陳禹勳帶著百中繼百救援紀錄，離開待了10年的樂天桃猿隊，新球季穿上味全龍隊5號球衣，還為自己取了新綽號「龍五」，他說：「龍隊的特色是活潑，隊友都很珍惜訓練時間，自己會全力幫助球隊邁向2連霸。」

陳禹勳生涯125中繼121救援，是中職唯一完成「雙百」紀錄的投手，去年季後未被猿隊列入保護名單，生涯首次轉隊。

他表示，以前都是自己和球隊談約，首次碰到這種情況，交給經紀公司去談，過程中回報都是不錯消息，不怕沒球可打，「不過剛到龍隊真的很焦慮，不知穿什麼，也沒認識很多人，還在適應環境。」

中職新球季將於3月30日開打，陳禹勳全力備戰。記者候永全／攝影

換了新環境，過去「鄉長」變成「龍五」，陳禹勳笑說：「都是鄉民取的，以前也是，25歲就被叫鄉長，實在有點老。」

龍隊每天練球前，都會安排球員向全隊喊話，討論一些議題；陳禹勳強調，自己準備談談過去在猿隊的「衛冕者心態」，除了加強不足之處，也要突破優點、撞破天花板，畢竟龍隊是去年總冠軍，其他球隊會看優缺點，再抓弱點攻擊。

中職新球季將於3月30日開打，陳禹勳去年因傷未打季後賽，目前還在龍隊「復健組」名單，預定3月15日脫離龍隊設定的傷兵名單，他說：「應可趕上開幕戰，看目前課表是來得及。」