中職／陳金鋒領一軍「鋒式哲學」 悍將新球季要「夠悍」

富邦悍將近年戰績不理想，今年由「鋒總」陳金鋒上任掌一軍兵符，喊出「Go Stronger 夠悍」要用好成績回應球迷期待，「鋒式哲學」重視自信和團隊信念，不空喊目標要用成績說話。

富邦悍將近年成績都在後段班，連兩年戰績墊底，新球季教練團異動，原總教練丘昌榮轉任一軍首席教練，由原二軍總教練陳金鋒接任一軍總教練，並請來哥哥「鑼總」陳連宏任二軍基地統籌教練，兄弟都在同一支職業隊執教也是話題。

「鋒總」陳金鋒希望球員有自信，帶隊也很看重團隊，所有事情以團隊為最大的信念，開訓心願卡也很有「鋒式哲學」，僅留下簽名、心願處留白，陳金鋒解釋，棒球講太多沒有用，還是要用成績說話，過去幾年成績不理想，今年努力打出好成績後再填上去。

「鑼總」陳連宏的二軍基地統籌教練是中職球隊比較少見的編制，有鑒於球員人數多，但非全員都可在一、二軍有出賽機會，基地統籌教練任務就是要幫助「類三軍」的球員，留在基地做強化訓練，並安排練習賽，陳連宏重視球員的「態度」，希望能用嚴謹的態度訓練，替球隊提升戰力和競爭力。

王念好志氣高喊3大目標 黃保羅穿18號有期許

富邦悍將2年選秀首輪都選進高中應屆畢業生，2022年選秀選入平鎮高中畢業投手黃保羅、是球團積極培養的潛力先發。悍將今年開季本土先發投手輪值，扣除因復健可能趕不上開季的江少慶，陳仕朋、李東洺（原名李子強）都是人選，黃保羅也備受期待。

黃保羅去年4月完成中職生涯初登板，去年一軍出賽2場先發都被震撼教育，總計投6局失掉10分責失分、吞下2敗，也明白不足之處，除了控球和對比賽解讀能力要提升，休賽季著重身體強化，並加強既有球路。

頂著首輪光環備受關注，黃保羅轉化壓力，新球季心願寫下「靜、穩、健康」，「靜」是希望情緒起伏不要太大、平穩穩定，並能健康出賽，新球季從原本的背號0號改穿代表王牌投手的18號，黃保羅期許自己對得起這個號碼。

悍將隊2023年選秀首輪選進北科附工應屆畢業內野手王念好，王念好去年就有在一軍亮相，今年開訓典禮高喊要拿下要拿新人王、全壘打王、金手套，把目標設很高、督促自己更進步。

王念好具長打實力，但自評守備是最需要突破的難題，目前以一、三壘位置為主，先前有在練習賽嘗試守二壘，但還不太習慣二壘的角度。

王念好在多次拿下中職「全壘打王」的教練高國輝面前喊出奪「全壘打王」心願，高國輝稱讚年輕球員有企圖心很好，但每個階段都有不同的課程需要學習，也希望他一步一步慢慢來。

高國輝轉任教練用「心」學習 分享過來人經驗

38歲的球星高國輝去年9月30日舉行引退儀式，中職11年球員生涯劃下句點，接下「教練聘書」、新球季職務為二軍打擊教練；高國輝去年季後也透過球團安排到日本北海道和沖繩，參加日職北海道日本火腿鬥士隊秋訓及教練研習。

卸下球員生涯的第1個球季，高國輝直言沒有所謂習不習慣，換一個角色、但還是繼續在球場上，一切都在學習、觀察，每個球員喜歡的模式不同，教練的角色就是以中立角度想辦法找到最好的方式協助球員。

高國輝在開訓心願卡上寫下「心」，他表示很多事情都需要用心感受、用心去做，現在轉任教練，需要用心學習，還有很多「眉角」需要了解，也希望透過進修充實自己。

高國輝曾在2014至2016年間完成中職全壘打王3連霸，聽到新秀好手王念好喊出「全壘打王」目標，他雖認為年輕球員有企圖心很好，但也提到，高中畢業馬上要站上中職一軍還是有一定難度，希望球員們穩紮穩打、穩定的成長。

高國輝與王念好雖然相差20歲但互動沒有隔閡，王念好偶爾也會傳影片給高國輝看、向學長請教打擊方面的問題。

高國輝表示，王念好要進步學習的東西還很多，也提到王念好是很受矚目的球員，無形中可能會有太多不必要的想法，會分享用什麼心態去面對問題，「每個選手都有高低潮，教練可以做的，就是幫助他們早點脫離不好的感覺。」

范國宸續任隊長 「夠悍」目標總冠軍

悍將隊今年由內野手范國宸續任隊長，他表示會盡最大努力幫助球隊成長，期許大家做好準備、把身體照顧好，用最好的狀態迎接新球季，他並高喊：「最大目標總冠軍」。

悍將隊今年選出3名副隊長，投手部門有江少慶、陳仕朋，野手部分則為李宗賢；陳仕朋連5個球季單季投球破百局，是球隊重要的先發投手戰力，目前生涯累積603局，投球局數是悍將現役投手最多，今年將朝700局目標邁進。

悍將喊出年度口號為「Go Stronger 夠悍」，象徵要比過去展現更強的決心與毅力、付出更多的努力與汗水、追求更好的內容與成績，用「夠悍」的表現回饋支持悍將的球迷。