日職／牛舌之力！火腿洋砲敲「沙灘彈」 納入減重食譜

具備6年大聯盟資歷、張育成前隊友雷耶斯（Franmil Reyes）今年轉戰日本職棒，加盟火腿隊，在沖繩名護參加春訓，已經解鎖願望清單中的燒肉，大讚牛舌滋味絕妙，且具備低脂肪、高蛋白的優點，決定納入減重食譜。

火腿洋將加翻譯一行9人在4日造訪當地燒肉店，雷耶斯接受訪問暢談燒肉初體驗，想起來還是美味，「哇！那一頓真的是太棒了！」

他尤其深陷牛舌的魅力，加上檸檬汁後，與肉汁結合的味覺體驗，讓他難以忘懷。雷耶斯透露，去年他減重16公斤，贏得兩座多明尼加聯盟打擊獎項，「從現在開始，我會少吃雞肉、多吃牛舌，讓身型更加精實，讓球飛行距離更遠。」

雷耶斯的計畫更近一步，打算制定球季中每逢禮拜二是「日本料理日」，是他可以大啖燒肉的日子。至於春訓期間，他說沒有固定、想去就去，「有時我也想回味享受一下牛排配紅酒的日子。」透過燒肉和牛排的「肉輪值」來提升自己的表現。

雷耶斯在6日的打擊練習已經展現驚人力量，擊出的球飛越球場螢幕，落在約160公尺（約525呎）遠的海灘上。日本媒體報導，這是自2017年大谷翔平後再有選手擊出「砂濱彈（沙灘彈）」。