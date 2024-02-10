快訊

初一走春拜廟…全台五分之一人口注意這事 口罩也防不了

影／屢屢神準預言 南鯤鯓代天府國運籤又引發各方議論

恐被判死刑！加拿大男泰國搭機「亂開艙門」 啟動滑梯釀機場大亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／牛舌之力！火腿洋砲敲「沙灘彈」 納入減重食譜

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成前隊友雷耶斯轉戰日職加盟火腿隊。 截圖自北海道日本ハムファイターズ公式 X
張育成前隊友雷耶斯轉戰日職加盟火腿隊。 截圖自北海道日本ハムファイターズ公式 X

具備6年大聯盟資歷、張育成前隊友雷耶斯（Franmil Reyes）今年轉戰日本職棒，加盟火腿隊，在沖繩名護參加春訓，已經解鎖願望清單中的燒肉，大讚牛舌滋味絕妙，且具備低脂肪、高蛋白的優點，決定納入減重食譜。

火腿洋將加翻譯一行9人在4日造訪當地燒肉店，雷耶斯接受訪問暢談燒肉初體驗，想起來還是美味，「哇！那一頓真的是太棒了！」

他尤其深陷牛舌的魅力，加上檸檬汁後，與肉汁結合的味覺體驗，讓他難以忘懷。雷耶斯透露，去年他減重16公斤，贏得兩座多明尼加聯盟打擊獎項，「從現在開始，我會少吃雞肉、多吃牛舌，讓身型更加精實，讓球飛行距離更遠。」

雷耶斯的計畫更近一步，打算制定球季中每逢禮拜二是「日本料理日」，是他可以大啖燒肉的日子。至於春訓期間，他說沒有固定、想去就去，「有時我也想回味享受一下牛排配紅酒的日子。」透過燒肉和牛排的「肉輪值」來提升自己的表現。

雷耶斯在6日的打擊練習已經展現驚人力量，擊出的球飛越球場螢幕，落在約160公尺（約525呎）遠的海灘上。日本媒體報導，這是自2017年大谷翔平後再有選手擊出「砂濱彈（沙灘彈）」。

張育成 火腿

延伸閱讀

日職／陽岱鋼強烈渴望重返日職 年齡影響但仍具潛力

日職／陽岱鋼重返日本引關注 韓媒：可能是最後機會

日職／孫易磊4日春訓首度牛棚練投 最速146公里狀況不錯

日職／火腿小將開轟 感謝高國輝直傳3屆全壘打王密技

相關新聞

中職／艾普勒宣布加盟龍隊 萬人迷女兒Brynlee依然萌翻

艾普勒今年球季轉戰味全龍隊陣營，今天也透過個人社群宣布回歸中職戰場，去年在場邊、MVP舞台上可愛吸睛Brynlee，也將...

日職／牛舌之力！火腿洋砲敲「沙灘彈」 納入減重食譜

具備6年大聯盟資歷、張育成前隊友雷耶斯（Franmil Reyes）今年轉戰日本職棒，加盟火腿隊，在沖繩名護參加春訓，已...

中職／拚公益！餅總霸氣喊10萬 陳傑憲嚇到：有點感動

一年一度統一獅隊「萊過年」有你真好同樂會，上周六於台南棒球場熱鬧進行，其中一元公益競標環節與華山基金會愛心年菜認購活動合...

日職／陽岱鋼強烈渴望重返日職 年齡影響但仍具潛力

台灣37歲棒球好手陽岱鋼加盟日本職棒二軍新球隊Oisix新潟Albirex隊，總教練橋上秀樹透露陽岱鋼重返日職的強烈渴望...

中職／獅隊放5天年假 外野三帥領軍23日高知對決西武

統一獅隊今天開始休5天年假，13日（大年初四）在亞太棒球村成棒副球場恢復訓練，也將邁入第2階段春訓，接著以賽代訓，全力備...

中職／赴美進修偏向學術研究 高志綱：不透露工作機密

統一獅隊首席教練高志綱，去年歷經世界棒球經典賽、中職例行賽、季後賽、亞洲職棒冠軍爭霸賽，還擔任亞洲冬季聯盟中職聯隊總教練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。