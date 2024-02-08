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中職／捲私接官司仍將代表桃猿 樂天女孩孟潔蹲地照粉絲心疼

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天女孩人氣成員孟潔。 截圖自孟潔IG
樂天女孩人氣成員孟潔。 截圖自孟潔IG

樂天桃猿啦啦隊人氣成員孟潔近日捲入官司，讓許多球迷相當擔心。不過事件爆發後，她仍經常在社群媒體發文，與粉絲分享心境，並獲得許多支持。

孟潔因甜美臉蛋和活潑個性，擁有許多忠實粉絲。除了在球場應援，她也登上許多綜藝節目，其中在《全明星運動會》擔任藍隊經理，獲封「最正球經」，打響知名度。不過她近日和隊友菲菲、林穎樂及陳伊捲入私接商演風波，遭球團提告背信罪，訊後被列為被告。

巨人軍來台交流賽啦啦隊名單昨天出爐，孟潔和菲菲仍出現在8人名單中，讓不少粉絲感到安心。孟潔昨天在IG發文寫道，「不管發生什麼事 老天都是要讓你學會什麼，就快要過年了，日子過的好快，最熱鬧溫暖的節日。」

貼文一出，引來許多網友關心，「一切都會很好的」、「新年快樂孟孟」、「給妳擁抱，我還在」、「加油一定會沒事」。隊友菲菲也留言表示，「同在。」

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」應援團名單公布，樂天桃猿Rakuten Girls則是籃籃、十元、筠熹、Yuri、雅涵、若潼、菲菲以及孟潔。圖／聯合數位文創提供 蘇志畬
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」應援團名單公布，樂天桃猿Rakuten Girls則是籃籃、十元、筠熹、Yuri、雅涵、若潼、菲菲以及孟潔。圖／聯合數位文創提供 蘇志畬

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