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巨人軍來台／大巨蛋門票全開賣！峮峮、籃籃領軍應援團揭曉

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」應援團名單公布，讀賣巨人「VENUS」啦啦隊。圖／聯合數位文創提供
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」應援團名單公布，讀賣巨人「VENUS」啦啦隊。圖／聯合數位文創提供

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」挑戰台北大巨蛋滿場紀錄，第三階段首度開放內野上層看台，最便宜只要800元就可看到巨人一軍最強陣容獻技，並同步公布啦啦隊應援名單，峮峮、籃籃要與讀賣巨人「VENUS」一較高下。

根據主辦單位公布，巨人軍來台交流賽目前總票房逼近9成，日前採階段性售票，經過臺北市政府及場地方評估核可之後，觀眾席次已突破三萬席，創下台灣棒球史單場觀眾人數新高。

如今來到第三階段，確認加開內野上層，分別是L4本壘後方1280元、一三壘側1080元；L5區域最低票價800元起，將於2月16日 中午12：00準時在udn售票網開賣，此外，主辦單位也開始陸續釋出少量內野席次，數量有限。

目前巨人隊3月2日與中信兄弟隊已經完售，3日對樂天桃猿隊也剩下少數票券，據了解，第三階段的台北大巨蛋座位席已經接近全開，但仍要扣除視野不良等區域，滿場雖無法達到4萬人，但仍可持續堆高票房新紀錄。

而隨著內野區加開，啦啦隊名單也重磅登場，原本就居人氣高峰的兩支中職啦啦隊，包含中信兄弟「Passion Sisters」、樂天桃猿「Rakuten Girls」，當然不能錯過讀賣巨人「VENUS」，三支啦啦隊陣容華麗曝光。

中信兄弟Passion Sisters由峮峮、貴貴、小安、希希、君白、畇二、凱蒂、波波組成，樂天桃猿Rakuten Girls則是籃籃、十元、筠熹、Yuri、雅涵、若潼、菲菲以及孟潔，要把應援曲搬到台北大巨蛋，讓日本球迷感受台灣對棒球的熱情。

遠道而來的「VENUS」據說為了這次友誼賽，特別準備專屬小驚喜，連讀賣巨人軍社長今村司在去年啟售記者會也預告，除了一軍球員，也會帶領最強的啦啦隊陣容來台，絕對不輸給台灣。

由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」第三階段預售票將於2月16日中午12:00於udn售票網正式開賣（3/2中信兄弟3/3樂天桃猿 ），最新消息請鎖定官網（https://reurl.cc/p5N8Qx）或官方粉絲專頁（https://reurl.cc/6QmXAd）。

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」應援團名單公布，樂天桃猿Rakuten Girls則是籃籃、十元、筠熹、Yuri、雅涵、若潼、菲菲以及孟潔。圖／聯合數位文創提供
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」應援團名單公布，樂天桃猿Rakuten Girls則是籃籃、十元、筠熹、Yuri、雅涵、若潼、菲菲以及孟潔。圖／聯合數位文創提供
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」應援團名單公布，中信兄弟Passion Sisters由峮峮、貴貴、小安、希希、君白、畇二、凱蒂、波波組成。圖／聯合數位文創提供
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」應援團名單公布，中信兄弟Passion Sisters由峮峮、貴貴、小安、希希、君白、畇二、凱蒂、波波組成。圖／聯合數位文創提供

中職啦啦隊 樂天桃猿 讀賣巨人

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