中職／備戰12強動起來 陳瑞昌率情蒐小組赴美探6隊敵情

備戰今年11月的第3屆世界棒球12強賽，中華隊情蒐動起來，由統籌教練陳瑞昌率領的情蒐小組，已於1月30日前往美國邁阿密馬林魚球場加勒比海大賽進行情蒐任務，對於除夕無法與家人團聚，陳瑞昌說：「感謝會長與聯盟的全力支持，為了國家隊都是我們該做的。」

屬於一級國際賽事的12強賽將在11月10日至24日登場，預賽分為兩組、各6取2晉級複賽，中華隊預賽分在B組，開幕戰將於11月13日在日本名古屋巨蛋舉行，11月14日至18日預賽則在台灣舉辦。

為精進國家隊戰力，中華職棒會長蔡其昌提出「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」，包括「全面掌握旅外球員及強化國外球隊的情蒐」、「籌組選手及教練團預備隊，隨時動態調整」等，教育部體育署全力支持組訓單位中華職棒聯盟，相關情蒐計畫也率先啟動。

此次12強賽由中職組訓，中職情蒐小組也提前啟動，前往加勒比海大賽進行情蒐作業，盼能為12強中華隊帶來最大收益，蔡其昌也指示聯盟提供最大後勤支援。

備戰今年11月的第3屆世界棒球12強賽，由統籌教練陳瑞昌率領的情蒐小組，已於1月30日前往美國邁阿密馬林魚球場加勒比海大賽進行情蒐任務。圖／中華職棒提供

加勒比海大賽自2月1日至9日為期9天，參賽國分別為波多黎各、巴拿馬、墨西哥、多明尼加、委內瑞拉、庫拉索、尼加拉瓜，其中庫拉索為荷蘭隊骨幹，7隊當中有6隊為12強參賽國，為本次情蒐重點對象。

情蒐小組全程觀戰加勒比海大賽，針對各國隊形、戰術執行能力、選手特性進行資訊蒐集分析，中華隊情蒐小組也預計在2月10日返台，為擁有更完整的資料，情蒐小組將持續追蹤蒐集美國職棒、墨西哥聯盟、日本職棒、韓國職棒等各國選手，針對其優點、缺點、慣性，整合、統計、分析，以利教練團及選手策略擬定，提升作戰成功率。