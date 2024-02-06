中職／360場賽季 挑戰603轟仍難

中華職棒今年進入6隊時代，360場賽季為史上首見，也讓全聯盟單季累積型的紀錄被打破機率大大提升，單季最多安打、最多奪三振都是可能的挑戰標的，但最多轟在「彈球」退場後成為不可能的任務。

過去單季最多場次為1997年336場，當時為7隊、打96場，全季共出現6226支安打紀錄高懸至今，2866分打點、3195得分則是排名第2，第1名為「彈球年」2016年用240場打下的3028分打點、3229得分。

維持6隊規模的情況下，可以預見中職在未來幾年都是一年360場例行賽的規格，想要超越聯盟紀錄的6226支安打、3229分，單場兩隊場均需17.3支安打、8.97分以上。新軍台鋼雄鷹隊在菜鳥賽季展現的競爭力會是關鍵影響因素，儘管團隊多數選手都無一軍經驗，但多1名洋將優勢，加上王柏融的戰力挹注，幾位有經驗的選手帶領，未必會被舊5隊壓著打。

至於挑戰2016年所締造603轟紀錄，難度就高出許多，全壘打產量排名前4的都集中在2016到20年的彈球年代，1997年480轟只排名第5；若以用球彈性係數下修的近三年來看，場均全壘打只剩0.8轟到1.1轟之間，換算到360場賽季僅400轟左右。

投手單季最多三振的聯盟紀錄也出現1997年，合計4261K，也是在總場數增加到360場後有機會叩關的障礙，以去年球季來說，總計3866K、場均12.9K，換算到360場賽季超過4600K。