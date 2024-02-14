棒球／沒落強權 三信家商停招 王躍霖延續威名

高中青棒霸權版圖變化，過往的「北華興、南美和」已不復見，高苑、南英的強勢局面也被平鎮、穀保攜手打破，大江東去，浪淘盡，甚至有過往強權陷入停招命運，但校友們仍扛著招牌踽踽而行。

一九五八年成軍的三信家商是其中之一，作為早期國內青棒強權，一九八三年一度解散，復隊後兩度打進木棒聯賽四強，培育包括王躍霖、羅華韋、王梓安和羅國華等好手，在二○一六年決議停招，一八年畢業的高三生成為最後成員。

「會想要讓學校的名字留在職棒久一點。」王躍霖想起高中回憶，心中只有感謝，那時候三年學費都由學校支應，讓家裡的負擔減輕不少，也提供不錯的打球環境，「我是在三信開始被看見，高二那時候球隊成績不錯。」

王躍霖今年因擴編選秀來到台鋼雄鷹隊，同屆的羅華韋也還在味全龍隊奮鬥，王梓安剛轉為球探。王躍霖透露，現經營富爾陞訓練中心張立帆也是同學，「我還撐到現在，不錯吧。」

有趣的是，王躍霖二○二二年被交易到富邦悍將隊後，李子強也特別來自我介紹，「他跟我說『學長，我是三信最後一屆』。」在王躍霖之後，還有年輕投手繼續扛著三信招牌，也讓他稍微安心，「子強未來路也還長。」

郭永維今年球季同樣成為雄鷹隊一員，作為華興校友現役唯一職棒球員，讓這支傳統棒球名校的名字得以延續。

郭永維對此也有使命感，「我會盡可能延續下去。」

去年開季的三五六名本土球員，分別來自四十八所高中，其中華興中學、三信家商、中道中學、陸興中學、華德工家、漢英高中青棒隊都已陸續解散、停招，但仍有校友在中職繼續打拚。