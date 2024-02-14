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棒球／台灣青棒兩大新強權 中職球星搖籃

聯合報／ 記者蘇志畬／專題報導
江坤宇在平鎮高中就有好表現。本報資料照片
江坤宇在平鎮高中就有好表現。本報資料照片

台灣青棒強權以桃園平鎮高中、新北穀保家商為首多年，翻開中華職棒球員資歷，高達九十五人來自這兩所高校，占了超過四分之一，然而其他學校仍在默默耕耘，去年白河商工、建國中學都出現隊史第一人。

根據中華職棒雜誌統計，至去年球季開打前，三五六名本土球員中，有五十二人是平鎮高中畢業，位居最多，穀保家商四十三位緊追其後，巧合的是，年底兩大青棒也都舉辦校友ＯＢ賽，陣容星光熠熠。

平鎮高中第一屆大學長賴鴻誠還在打，今年轉戰台鋼雄鷹隊延續職棒生涯，也是同屆唯一一人，雖然二○○三年才成立，但二○○七年就奪得玉山盃冠軍，陸續誕生江坤宇、林立、蘇智傑等人氣、實力兼具，成為中職球員重要搖籃。

統一獅隊首席教練高志綱是穀保家商青棒第二屆的「大學長」，現役代表人物包含「台鋼大王」王柏融、兄弟隊長王威晨、悍將隊投手江少慶，年輕一輩也有統一獅隊林佳緯、味全龍隊劉俊緯等待接棒。

高苑工商畢業的中職球員也有四十一人之多，排名第三，南英商工則是卅人居第四，西苑高中十六人排第五；普門中學是後起之秀，二○一三年成立至今，已有十二位校友進入中職，與興大附農並列第七。

青棒重心雖然北移，西苑高中仍持續產出職棒好手，張皓崴去年選秀獲得統一獅指名，施子謙與同學江承諺都在今年轉戰台鋼雄鷹，吳丞哲則是去年遭到釋出。

施子謙對職棒競爭很有感，來到新環境也希望保持競爭力，不負西苑這塊招牌。

青棒培育一方面集中少數學校，但仍有獨苗從石縫中竄起，白河商工的阮裕智、尹柏淮都是校史首次進入中職的球員，建國中學藍翊誠突破外界迷思，身兼台灣大學身分，證明讀名校也能誕生職棒球員。

二○一九年獲得味全龍隊青睞的陳冠偉是彰化藝中第一位職棒球員，如今已是球隊主力後援投手，加上林志綱、郭泰呈，至今也累積三人，去年選秀更有李祐賢加入。

兄弟總教練王光輝兒子王威晨當時代表穀保參加關懷盃。本報資料照片
兄弟總教練王光輝兒子王威晨當時代表穀保參加關懷盃。本報資料照片

中職 中華職棒 彰化 教練 白河 統一獅

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