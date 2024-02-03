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中職／9外籍左投待命 挑戰20年新高

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導

中職6隊持續備戰新球季，中信兄弟隊陣中本土加上外籍共有12名左投是各隊最多，台鋼雄鷹隊也有11人，6隊合計多達51人，其中9名是洋投。

中職近20年單季最多外籍左投出賽紀錄是2015年，該季有10名洋投登板，史上最多則是1998年的20名外籍左投出賽，只因當時每隊最多可登錄12名洋將，每場最多可用8人、同時上場3人。

兄弟找回德保拉、象魔力、艾士特三名舊面孔，加上克迪共有4名外籍左投，雄鷹則是笠原祥太郎、哈瑪星、雷公3人，樂天桃猿隊擁有霸威斯，獅隊新血凱力士也是左投。

左投是否真的剋左打？以去年球季數據看，左投面對左打的被打擊率2成50，右投面對左打被打擊率2成59，左投確實有一定壓制力。

中信兄弟 中職 台鋼雄鷹 德保拉 樂天桃猿 統一獅

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