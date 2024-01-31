棒球／中信版圖擴張！接手經營台中成棒 擁2支棒球隊

中國信託經營運動版圖再擴大，中國信託育樂公司今天宣布承接台中市城市棒球隊經營權，將由中國信託商業銀行和台灣人壽保險公司連袂贊助，新隊名與隊服將於農曆年後亮相。

在台中市政府代表見證下，台中市城市運動發展協會與中信育樂簽訂委託經營協議，期望借重中信育樂經營中信兄弟棒球隊的成功經驗，提供台中成棒隊更好的賽訓與願景，培育年輕選手、提升整體戰力表現。

台中市政府運動局長李昱叡代表台中市長盧秀燕，感謝中國信託集團力挺棒運，促成這樁好事，李昱叡表示，此時此刻對臺中成棒隊是全新的開始，在台灣人壽和中信育樂團隊資源支持下，成棒未來一定會更好、實力更壯大，邁向總冠軍。

繼中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊、中信飛牡蠣電競戰隊後，中信育樂新增成棒運動版圖，中信育樂董事長陳國恩直言這是一項充滿使命感、義無反顧的任務。

陳國恩董強調，中信育樂將進一步整合內外部資源，厚植成棒隊的競爭力與影響力，同時為職棒發掘更多潛力球員，不只推展國球運動，更希望能提升臺灣棒球環境，他也打趣提到中國信託的運動戰隊都是要拿冠軍的，希望成棒隊加入後努力達成目標。

台灣人壽代理總經理謝壯堃指出，中國信託集團長期推展棒球運動，是全台第一家投入五級棒球運動的企業，台灣人壽秉持中信集團體育公益理念，長年贊助台中成棒隊，培育棒球生力軍，今年冠名贊助台中成棒隊，未來還會持續擴大扶植深度與廣度。

中信育樂將於今年2月1日正式承接台中成棒隊，3月全國成棒甲組春季聯賽開賽前，與甫於爆米花棒球聯盟拿下季軍的教練團、球員、隨隊行政人員，一起以新隊名、新形象全力出擊。