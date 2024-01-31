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棒球／松井秀喜報答石川縣災民 捐款助故鄉重建

中央社／ 東京31日綜合外電報導
日籍球星松井秀喜報答石川縣災民，捐款助故鄉重建。 美聯社
日籍球星松井秀喜報答石川縣災民，捐款助故鄉重建。 美聯社

日本前旅美球星「哥吉拉」松井秀喜看到故鄉石川縣元旦遭強震侵襲後，昨天發布聲明表示「縣民在我的職業生涯時期聲援我，這次我必須要支援努力振作向前的災民」。

日本電視台（Nippon TV）報導，松井秀喜1月23日已決定捐出1000萬日圓（約新台幣215萬元）助石川縣災區，昨天又加碼宣布將透過他本人擔任代表的非營利組織捐出1萬美元（約新台幣31萬元）幫助災區重建。

日本放送協會（NHK）報導，松井秀喜出生於石川縣能美市，就讀金澤市的星稜高中期間，4度出戰甲子園賽事，曾效力於日本職棒讀賣巨人隊與美國職棒大聯盟MLB洋基隊等隊伍，退休後的2013年獲日本政府頒發「國民榮譽獎」。

松井昨天對遭遇能登半島地震侵襲的石川縣民發布聲明，除表達慰問與哀悼之意外，也表示「我記憶中的街景和觀光勝地瞬間面目全非。每當看到如此嚴重的災情，內心就感到相當痛苦」。

松井從2月1日起將在巨人隊宮崎春訓基地擔任臨時教練，將協助在當地舉辦的能登半島地震慈善活動。他表示「之後返鄉時希望能與受災民眾交流，想持續幫他們創造正面積極心境的機會」，表達出有意為災區重建盡力的態度。

松井秀喜 讀賣巨人 甲子園

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