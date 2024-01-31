棒球／松井秀喜報答石川縣災民 捐款助故鄉重建
日本前旅美球星「哥吉拉」松井秀喜看到故鄉石川縣元旦遭強震侵襲後，昨天發布聲明表示「縣民在我的職業生涯時期聲援我，這次我必須要支援努力振作向前的災民」。
日本電視台（Nippon TV）報導，松井秀喜1月23日已決定捐出1000萬日圓（約新台幣215萬元）助石川縣災區，昨天又加碼宣布將透過他本人擔任代表的非營利組織捐出1萬美元（約新台幣31萬元）幫助災區重建。
日本放送協會（NHK）報導，松井秀喜出生於石川縣能美市，就讀金澤市的星稜高中期間，4度出戰甲子園賽事，曾效力於日本職棒讀賣巨人隊與美國職棒大聯盟MLB洋基隊等隊伍，退休後的2013年獲日本政府頒發「國民榮譽獎」。
松井昨天對遭遇能登半島地震侵襲的石川縣民發布聲明，除表達慰問與哀悼之意外，也表示「我記憶中的街景和觀光勝地瞬間面目全非。每當看到如此嚴重的災情，內心就感到相當痛苦」。
松井從2月1日起將在巨人隊宮崎春訓基地擔任臨時教練，將協助在當地舉辦的能登半島地震慈善活動。他表示「之後返鄉時希望能與受災民眾交流，想持續幫他們創造正面積極心境的機會」，表達出有意為災區重建盡力的態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言