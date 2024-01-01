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棒球／世界排名年終盤點 列強以中華隊跌最慘、墨西哥漲最多

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊的棒球世界排名在2023年以第2展開、第5收盤，跌幅為世界前10中最大。本報資料照片
中華隊的棒球世界排名在2023年以第2展開、第5收盤，跌幅為世界前10中最大。本報資料照片

揮別2023年、邁入2024年，世界棒壘球總會（WBSC）今天整理各項世界排名在去年度的整體變動，男子棒球世界列強中以墨西哥漲幅最高，跌幅最大則是中華隊，以第2開年、第5作收。

WBSC已在兩周前發布過一次最新世界排名，確定今年11月的世界12強棒球賽參賽國家，今天在歲末年終回顧各隊在去年整年的積分、排名變化。

世界前10的隊伍中，墨西哥從年初的第5躍升第2、攀升幅度最大，去年在世界棒球經典賽打進4強，取得905分積分進補最豐，6月在中美洲與加勒比海運動會奪冠、10月在泛美運動會收銅等，都帶動積分持續成長，排名達到世界第2。

中華隊從第2掉到第5，為世界前10跌幅最大的球隊，去年以U18世界盃亞軍進帳的459分最多，接著是U12世界盃亞軍的275分，經典賽僅排第17名、積分進帳242分，其餘成棒階級的積分進帳包括杭州亞運銀牌209分、亞錦賽亞軍196分。

全部隊伍則以哥斯大黎加的排名變化最大，從年初的第76攀升到現在的第54、升級22名，香港的排名也前進21位到第32，菲律賓前進12名到第28，寫下自2015年以來的最佳排名。

棒球 中華隊 經典賽

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