亞錦賽／日本王牌待命 記得中華隊「眼下黑黑的」打者

亞洲棒球錦標賽超級循環複賽將在明天開打，中華隊首戰對手日本隊先發投手保密中，王牌投手嘉陽宗一郎預定在複賽登板，對中華隊「眼下黑黑的」拿莫．伊漾留下印象。

日本隊派誰先發，總教練川口朋保打算交由大會在晚上10點公布，但嘉陽宗一郎預賽還沒出賽，是可能人選之一，嘉陽宗一郎也表示：「希望超級循環賽有機會上場，好好表現出來。」

至於是對中華隊還是對南韓隊？嘉陽宗一郎目前尚未收到教練指示，「只說可能會在關鍵的時候上去投，無論是中華隊或南韓隊，打擊都很有爆發力，要把自己最好的一面投出來，一球一球好好的投。」

王牌投手嘉陽宗一郎對中華隊打者拿莫．伊漾最有印象。 圖／中華棒協提供

對於中華隊打者，嘉陽宗一郎表示，觀察起來前段棒次的實力都很不錯，特別是拿莫．伊漾，因為打擊狀況很好，而且「他的眼睛下面有塗黑黑的。」拿莫．伊漾目前2場出賽合計4打數3安打，其中二壘、三壘打各一支。

過去因參加冬季聯盟，這是嘉陽宗一郎第3次來台灣，但第1次體驗台北大巨蛋，他表示：「能夠不受天候影響，不用考慮下雨、氣溫，對投手來說可以好好調整，投手丘踩起來感覺不錯，是很好發揮的場地。」

這次再訪台灣，嘉陽宗一郎已經先回味喜愛的小籠包、珍珠奶茶，特別推薦飯店附近的「有飲」，「已經去過2次，非常好喝。」