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威力盃／U12學會抗壓 曾祈嘉淘汰賽5局6K無失分

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，地主花蓮藍隊U12世界盃國手曾祈嘉完投5局僅被敲1支安打，另有6次三振，無失分。記者蘇志畬／攝影
第11屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，地主花蓮藍隊U12世界盃國手曾祈嘉完投5局僅被敲1支安打，另有6次三振，無失分。記者蘇志畬／攝影

花蓮台彩威力盃全國少棒賽進入淘汰賽，地主花蓮藍隊壓出U12世界盃國手曾祈嘉，他也不負所託，完投5局僅被敲1支安打，另有6次三振，率領球隊以7：0提前擊敗屏東縣隊，挺進八強。

曾祈嘉前4局僅面對最低消的12人次，雖在2局上被對手靠失誤上壘，但也成功牽制出局，無安打狀態持續到5局上1出局後，才被鍾侑仁敲安破功，後續又出現保送，但靠著盜壘阻殺、三振、滾地出局，結束比賽。

花蓮縣打者靠著6支安打攻下7分，中間包含7次四壞保送協助，又投又打的曾祈嘉是2打數無安打，另靠保送擠回1分打點，也難怪賽後他自評：「投球有好一點，打擊還需要調整，主要是擊球點的問題。」

代表花蓮縣出征對曾祈嘉來說不陌生，從小學四年級就開始打威力盃，最近兩年都在主力隊伍，今年更是扛起隊長任務，他說：「有點壓力，因為沒有當過，但知道要帶領球隊，在隊友緊張的時候去提醒他們。」

曾祈嘉自己當然不會緊張，經過U12的淬煉學到抗壓性，只不過超齡的他今年無法再拚國手，期待升上國中後再披中華隊球衣，能再次對上U12冠軍戰的對手美國隊，「很想對上美國隊，因為他們很強。」

威力盃 中華隊

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