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中職／陳俊秀一壘砲有市場 兄弟有接洽評估、龍隊現只鎖定1人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳俊秀在自由市場上待價而沽，傳出中信兄弟隊是爭取球隊之一。 聯合報系資料照
陳俊秀在自由市場上待價而沽，傳出中信兄弟隊是爭取球隊之一。 聯合報系資料照

陳俊秀在自由市場上待價而沽，傳出中信兄弟隊是爭取球隊之一，領隊劉志威對此表示，對於FA都有接觸、有評估，同樣也有一壘需求的味全龍隊則是在現有FA只考慮劉時豪

今年戰力外、FA市場熱絡，礙於台鋼雄鷹隊對60人名單外選手有優先議約權，其餘5隊目前能洽談合約僅有行使FA的選手，而陳俊秀除了母隊樂天桃猿隊有意簽回外，據了解，兄弟也是出手球隊之一。

本季一壘位置的團隊打擊率，兄弟2成53排名倒數第二，只勝過龍隊的2成32，主戰一壘手許基宏今年因傷只出賽59場、打擊率2成51，本季9人守過一壘；若看指定打擊位置，以42歲周思齊237打席最多，打擊率2成74，陳子豪140打席居次、打擊率1成96。

陳俊秀上個月剛滿35歲，以一壘手來說還不算高齡，儘管去年陷入低潮，但今年成績已有回穩，且以生涯曲線來看仍是長期穩定的打者，對有一壘需求的球隊來說有相當的吸引力。

今年各隊一壘火力以龍隊相對貧弱，林智勝在守備考量下已退居代打，以拿莫．伊漾、瑪仕革斯．俄霸律尼站一壘居多，但補強陳俊秀不在藍圖內，領隊丁仲緯表示，目前FA只鎖定劉時豪。

陳俊秀 劉時豪 樂天桃猿

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