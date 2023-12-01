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日職／樂天續約宋家豪、王彥程 掰了防禦率81的前悍將洋投
效力樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪、王彥程，明年確定續留原隊打拚，宋家豪明年可望在一軍跨向生涯300場出賽，王彥程則要繼續為轉支配下努力。
宋家豪生涯已在樂天一軍出賽7季、297場，扮演牛棚重要戰力，本季出賽49場、46.2局，防禦率2.89，他在今年球季完成百中繼里程碑，成為台灣投手旅日第一人，明年續披樂天球衣打拚。
王彥程從2019年8月簽約赴日，打拚4季至今未能轉支配下，今年陸續在杭州亞運、亞冠賽披上國家隊球衣，如今確定再續育成合約，明年球季將滿23歲的他繼續挑戰擺脫三位數背號球衣。
台灣球迷不陌生的前富邦悍將隊洋投邦威（Manny Bañuelos），本季也效力樂天，全季僅在一軍出賽1場、0.2局狂失6分，留下防禦率81的慘烈成績，則是確定未獲續約。
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