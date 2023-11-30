中職／桃猿教頭換人 曾豪駒下台

樂天桃猿隊昨天拋出震撼彈，總教練曾豪駒下台一鞠躬，由原首席教練古久保健二接任，在亞洲錦標賽中華隊集訓的猿將們想跟曾總說聲「辛苦」，也期待球隊走馬換將後有新的開始。

曾豪駒執掌兵符4年取得245勝227敗11和的戰績，勝率達5成19，2022年起連續兩年帶隊打進總冠軍賽，但都鎩羽而歸，桃猿球團宣布，2024年新球季起，一軍總教練將由原首席教練古久保健二接任。

球團感謝曾豪駒4年來的帶領，未來仍將繼續協助球隊，副領隊沈鈺傑表示，曾豪駒仍將擔任教練，但職務內容未定，新的教練團組成不會有太大變動，預計從內部新增人手，要與古久保健二討論後才會定案。

備戰亞錦賽的猿將林承飛（圖）感謝曾總，想對他說聲辛苦了。記者曾原信／攝影

「臉書打開第一篇就看到這個新聞。」林承飛人在備戰亞錦賽，也接受到震撼消息，「作為球員，就是聽從教練指揮，換誰上任都一樣。」但也要跟曾豪駒說聲辛苦了，「這些年他扛了滿大的責任。」

曾仁和、廖健富也都想跟曾總說「辛苦」，廖健富說：「今年只差一步，希望明年幫助樂天拿下第一個冠軍。」新秀捕手宋嘉翔則是想說「謝謝」，今年在他的職棒第一年就獲得56場一軍出賽，換來3轟、打擊率2成68的成績。

猿隊今年教練團共有3名日籍教練古久保健二、川岸強、真喜志康永三，其中真喜志康永將返回日職任教，古久保領軍是否帶來更多日系風格？曾仁和認為不需擔心，等到春訓就知道，「職棒訓練不會特別分日式、美式，教練都會尊重你的方式。」