徐生明盃／韓國順天南山奪季軍 教頭神似高國輝

徐生明盃少棒賽韓國順天南山隊今天4強不敵北市東園，季軍戰與新竹市關東國小交手以13比4奪下季軍；順天南山隊總教練孟鎮國神似台灣球星高國輝，今天相見歡高國輝笑說：「我比較帥啦！」

第11屆徐生明國際少棒錦標賽此次有2支韓國球隊參賽，順天南山少棒隊一路打進決賽，今天4強先與台北市東園國小交手，但以3比9吞敗、無緣冠軍戰。

順天南山季軍戰與新竹市關東國小交手，靠著金敏俊5局飆10K、好投壓制，被敲出4支安打、投出1次保送，失掉4分（2分責失分），率隊奪下季軍。

金敏俊投打兩端皆不錯，擔任投手最快球速可達105公里，有曲球、滑球和變速球，他希望以後投打二刀發展，最喜歡的球員是旅美聖地牙哥教士隊的內野手金河成。金敏俊表示，這次來台灣，覺得台灣選手速度很快，球都打得很好、守備也很好。

順天南山隊總教練孟鎮國曾是韓國職棒韓華鷹隊的游擊手，此次率隊來台有工作人員覺得他很帥氣、年輕，而且和高國輝長得有點像。今天主辦單位特地邀請高國輝南下彰化，擔任季軍戰開球貴賓，並安排孟鎮國擔任接球捕手，讓這對「異國兄弟」能同場秀一手。

高國輝表示，「我38歲、他40歲，我們算是同梯的，是有點像，我覺得我比較帥啦！但他比較娃娃臉，看起來比較年輕。」孟鎮國也笑說：「對！他比較帥，我看起來比較年輕。」

對於此次拿下季軍成績，孟鎮國還算滿意，並表示台灣小球員的基礎很好，「我們回去還要多練習，再來比賽和交流。」