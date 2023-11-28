中職／王躍霖換第4隊球衣 張景淯：場內外都值得學習

32歲投手王躍霖中職擴編選秀被台鋼雄鷹選走，將換上第4隊球衣，隊友投手張景淯十分不捨直言要掉淚了，他表示，王躍霖無論場內外都是值得學習的對象、也很自律，很捨不得。

王躍霖中職生涯從Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）開始，去年季中被交易至富邦悍將隊，年底又遭到釋出，今年球季改披味全龍隊戰袍獲得重用，但今天擴編選秀確定被雄鷹隊選走，將是中職生涯第4度換球衣。

目前在亞洲棒球錦標賽代表隊中的23歲龍隊投手張景淯聽到消息直言：「真的要掉淚了。」張景淯表示，雖然進到龍隊才認識王躍霖，但王躍霖無論在球場上、場外都是值得學習的對象，在牛棚準備時，王躍霖都會主動提醒很多事情。

張景淯結束旅美小聯盟生涯返台，今年投入中職選秀加盟龍隊，9月開始在一軍出賽，他表示，剛開始狀況沒有很好，王躍霖都會找他過去講話，提醒他美國和台灣職棒不一樣的地方，要他不要因為一場比賽就看得太重，知道哪裡不好改正就可以。

張景淯表示，王躍霖雖然是前輩，但跟年輕球員相處不會有距離感，會跟大家打成一片，也常常用開玩笑的方式提醒他，很捨不得王躍霖離開龍隊。

龍隊領隊丁仲緯表示，王躍霖今年對龍隊有很大的貢獻，每場比賽都會提振士氣，提醒隊友小細節，非常肯定王躍霖的付出，也非常不捨王躍霖被選走，但還是會祝福未來的發展。