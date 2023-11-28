中職／5新雄鷹最高順位 悍將領隊惋惜郭俊麟被選走

富邦悍將隊投手郭俊麟轉戰台鋼雄鷹隊，為這批擴編選秀5位新雄鷹中最高順位、最高薪選手，接下來將在新球隊展開新生涯，領隊林華韋感謝郭俊麟的貢獻，對於18人名單不得不做出抉擇，「知道俊麟被挑走後當然會覺得惋惜，也祝福俊麟接下來會有更好的發展。」

郭俊麟透過社群網站表示，2020年參與選秀時，當時自己開完刀，很擔心沒有球隊選，但悍將在第二輪就指名，「一路從公牛到悍將，我對富邦真的充滿感謝。」

雄鷹今年帶回的5名選手，郭俊麟第二輪為最高順位選手，許峻暘為2020年第三輪，施子謙為2017年第三輪，陳文杰為2016年第七輪，王躍霖則是2015年第六輪。

郭俊麟在文中提到，自己已是陣中最年長的投手，必須成為學弟的榜樣，「但遺憾的是，我沒能在富邦悍將投出很好的成績。」即將告別，他對於教練、隊友、後勤團隊、球迷表達感謝和不捨。郭俊麟期許2024年全新開始，「感謝台鋼雄鷹給我的機會，我一定會繼續努力。」

林華韋說：「很感謝郭俊麟選手這幾年來為悍將的貢獻，擴編選秀是聯盟規定為新球團擴增戰力選才的規定，因為18人保護名單有限，在人選上必須做出抉擇，知道俊麟被挑走後當然會覺得惋惜，也祝福俊麟接下來會有更好的發展。」