中職／陳文杰眼眶泛紅謝在兄弟近8年一切 承諾會變更好
台鋼雄鷹第2次擴編選秀挑走中信兄弟野手陳文杰，陳文杰表示，有心理準備但心情複雜和不捨，眼眶泛紅地感謝在兄弟近8年來的一切，也跟球迷說抱歉今年沒有打出水準，「以後我會表現得更好」。
中華職棒新球隊台鋼雄鷹隊今天公布第2次擴編選秀名單，選走4名投手、1名野手，中信兄弟隊野手陳文杰正好在亞洲棒球錦標賽集訓備戰，在拍攝宣傳片時突然得到確定被選走的消息。
陳文杰接受媒體訪問表示，當下看到亞錦隊友劉基鴻走出來說確定了，真的聽到後心情還是有點複雜，畢竟在兄弟待了快8年，謝謝所有教練的照顧和培養，也謝謝台鋼球團的肯定，「在這麼多人中選我，讓我過去有發揮的空間。」
被問起有沒有想對兄弟隊友和球迷說什麼，陳文杰眼眶微微泛紅表示，在兄弟7年半、快8年的時間，多少有點不捨，很多教練團、隊友都對他很好，也給他很多幫助。
陳文杰也謝謝球迷的支持，不管狀況好、狀況不好，都有人不斷地鼓勵，「比較對不起球迷的是今年沒有打出自己應該有的水準，希望以後我們變成敵人的時候我會表現得更好。」
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