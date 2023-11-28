快訊

14000起客戶個資外洩 金管會開罰上海商銀1000萬元

中職／陳文杰眼眶泛紅謝在兄弟近8年一切 承諾會變更好

中央社／ 台北28日電
陳文杰。中央社
陳文杰。中央社

台鋼雄鷹第2次擴編選秀挑走中信兄弟野手陳文杰，陳文杰表示，有心理準備但心情複雜和不捨，眼眶泛紅地感謝在兄弟近8年來的一切，也跟球迷說抱歉今年沒有打出水準，「以後我會表現得更好」。

中華職棒新球隊台鋼雄鷹隊今天公布第2次擴編選秀名單，選走4名投手、1名野手，中信兄弟隊野手陳文杰正好在亞洲棒球錦標賽集訓備戰，在拍攝宣傳片時突然得到確定被選走的消息。

陳文杰接受媒體訪問表示，當下看到亞錦隊友劉基鴻走出來說確定了，真的聽到後心情還是有點複雜，畢竟在兄弟待了快8年，謝謝所有教練的照顧和培養，也謝謝台鋼球團的肯定，「在這麼多人中選我，讓我過去有發揮的空間。」

被問起有沒有想對兄弟隊友和球迷說什麼，陳文杰眼眶微微泛紅表示，在兄弟7年半、快8年的時間，多少有點不捨，很多教練團、隊友都對他很好，也給他很多幫助。

陳文杰也謝謝球迷的支持，不管狀況好、狀況不好，都有人不斷地鼓勵，「比較對不起球迷的是今年沒有打出自己應該有的水準，希望以後我們變成敵人的時候我會表現得更好。」

陳文杰 台鋼雄鷹 中信兄弟

延伸閱讀

中職／領隊談價值3750萬的5塊戰力拼圖 陳文杰最快定案

中職／擴編選秀放榜 陳文杰、郭俊麟等5人轉戰雄鷹

亞錦賽／徐若熙先發3局壓制興富發 孫易磊飆153公里火球

中職／李宗賢奪進步獎 單屆4隊三壘手上頒獎台一級戰區

相關新聞

中職／擴編選秀放榜 陳文杰、郭俊麟等5人轉戰雄鷹

台鋼雄鷹隊透過擴編選秀拿到重要的5塊戰力拼圖，今天公布挑選名單，領隊劉東洋亮牌5位將助陣雄鷹的選手，分別是中信兄弟隊陳文...

中職／10年前長這樣還遭酸 林襄高EQ回應：世上沒有醜女人

樂天桃猿啦啦隊女神林襄近日被網友翻出10年前舊照，與現在外貌差異有點大，讓不少人質疑是否有整形。對此，林襄昨天在社群網站做出回應，展現高EQ。 林襄在個人「Theards」帳號發文表示，「很勵志

中職／郭俊麟取捨滿久才定案 雄鷹期待轉換環境激發期待值

郭俊麟透過擴編選秀轉戰台鋼雄鷹隊，將與當初在選秀會上挑選他的總教練洪一中重逢。雄鷹領隊劉東洋透露，在考慮悍將的名單時，郭...

中職／領隊談價值3750萬的5塊戰力拼圖 陳文杰最快定案

台鋼雄鷹隊今天公布第二次擴編選秀挑選球員，領隊劉東洋指出，唯一野手陳文杰是名單中最早確定的一人，選進4名投手是針對弱點補...

巨人軍來台／票價來了！最貴3380、最便宜800 進場贈品搶先看

將在台北大巨蛋登場的「TOYOTA讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」，門票預定在12月12日中午12時於udn售票網開賣，...

亞錦賽／就是買不到！大巨蛋台韓戰加開 3千張又被秒殺

亞洲棒球錦標賽12月3日開打，歷史性的台北大巨蛋首場正式賽事中華隊、南韓隊過招引爆搶票潮，今天加開3000張，不意外又是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。