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中職／郭俊麟取捨滿久才定案 雄鷹期待轉換環境激發期待值

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將先發投手郭俊麟，透過擴編選秀轉戰台鋼雄鷹隊。本報資料照片
富邦悍將先發投手郭俊麟，透過擴編選秀轉戰台鋼雄鷹隊。本報資料照片

郭俊麟透過擴編選秀轉戰台鋼雄鷹隊，將與當初在選秀會上挑選他的總教練洪一中重逢。雄鷹領隊劉東洋透露，在考慮悍將的名單時，郭俊麟算是比較晚決定的，除了洪總過去選他之外，投手教練横田久則也對他有一定的程度的了解，對他很有期待，認為對現有隊形會有幫助。

郭俊麟為2020年悍將選秀第二指名，當時在剛開TJ韌帶置換手術的情況下，仍在高順位上榜，正是洪一中的果敢之舉，認為他是該屆僅次於王維中的先發投手，第二輪不選就選不到了。

劉東洋表示，「除了洪總外，橫田教練對他也有一定程度的了解，對於他未來的定位有他的構想。」洪總也認為郭俊麟對現有隊形會有幫助。

劉東洋指出，悍將名單算是比較晚定案的，在郭俊麟和另一人中取捨，「外界對他期待很高，或許在富邦沒有發揮預期的成績，但轉換環境這部分的期待值，在選材時也有納入考量，這部分對他是有期待的。」

郭俊麟本季月薪32萬，共在一軍出賽23場（8場先發），合計69局，取得2勝7敗、防禦率6.39，按照規定，新球季薪水不得低於前一年度，意即明年月薪32萬起跳。

郭俊麟 選秀 洪一中

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