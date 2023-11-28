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中職／擴編選秀放榜 陳文杰、郭俊麟等5人轉戰雄鷹
台鋼雄鷹隊透過擴編選秀拿到重要的5塊戰力拼圖，今天公布挑選名單，領隊劉東洋亮牌5位將助陣雄鷹的選手，分別是中信兄弟隊陳文杰、富邦悍將隊郭俊麟、統一獅隊施子謙、樂天桃猿隊許峻暘、味全龍隊王躍霖。
雄鷹明年升上一軍戰場，第二次的擴編選秀可從各隊18人保護名單之外挑人，須支付原球隊750萬權利金，5隊合計3750萬元。劉東洋上周受訪時已透露，有幾隊可選名單頗有吸引力，能選到雄鷹需要的戰力。
劉東洋今天下午兩點於聯盟繳交名單，聯盟確認名單後，雄鷹也親自聯繫轉隊選手。按照規定，雄鷹所選的5人，須在12月31日前完成轉隊程序，若拒絕加盟則強制引退。
雄鷹去年已在第一次擴編選秀選進杜家明、張喜凱、洪瑋漢、張肇元和胡冠俞，當時每人權利金300萬，雄鷹隊在兩波擴編選秀合計砸下5250萬元。
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