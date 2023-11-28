快訊

中職／擴編選秀放榜 陳文杰、郭俊麟等5人轉戰雄鷹

巴黎市長狠批X是「臭水溝」 煽動假訊息、仇恨言論 宣布全面退出平台

要翻身啦！2024這四生肖將迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／擴編選秀放榜 陳文杰、郭俊麟等5人轉戰雄鷹

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊公布第二波擴編選秀挑選球員。記者陳宛晶／攝影
台鋼雄鷹隊公布第二波擴編選秀挑選球員。記者陳宛晶／攝影

台鋼雄鷹隊透過擴編選秀拿到重要的5塊戰力拼圖，今天公布挑選名單，領隊劉東洋亮牌5位將助陣雄鷹的選手，分別是中信兄弟隊陳文杰、富邦悍將隊郭俊麟、統一獅隊施子謙、樂天桃猿隊許峻暘、味全龍隊王躍霖。

雄鷹明年升上一軍戰場，第二次的擴編選秀可從各隊18人保護名單之外挑人，須支付原球隊750萬權利金，5隊合計3750萬元。劉東洋上周受訪時已透露，有幾隊可選名單頗有吸引力，能選到雄鷹需要的戰力。

劉東洋今天下午兩點於聯盟繳交名單，聯盟確認名單後，雄鷹也親自聯繫轉隊選手。按照規定，雄鷹所選的5人，須在12月31日前完成轉隊程序，若拒絕加盟則強制引退。

雄鷹去年已在第一次擴編選秀選進杜家明、張喜凱、洪瑋漢、張肇元和胡冠俞，當時每人權利金300萬，雄鷹隊在兩波擴編選秀合計砸下5250萬元。

選秀 樂天桃猿 台鋼雄鷹

延伸閱讀

亞錦賽／徐若熙先發3局壓制興富發 孫易磊飆153公里火球

中職／擴編選秀好手眾多 台鋼雄鷹進補如探囊取物

開箱巨蛋／從小都在太陽下打球 陳文杰體驗大巨蛋說會冷

開箱巨蛋／休息室舒適獲好評 地雷是電視機矮到160就會撞到

相關新聞

中職／10年前長這樣還遭酸 林襄高EQ回應：世界上沒有醜女人

樂天桃猿啦啦隊女神林襄近日被網友翻出10年前舊照，與現在外貌差異有點大，讓不少人質疑是否有整形。對此，林襄昨天在社群網站做出回應，展現高EQ。 林襄在個人「Theards」帳號發文表示，「很勵志

中職／擴編選秀放榜 陳文杰、郭俊麟等5人轉戰雄鷹

台鋼雄鷹隊透過擴編選秀拿到重要的5塊戰力拼圖，今天公布挑選名單，領隊劉東洋亮牌5位將助陣雄鷹的選手，分別是中信兄弟隊陳文...

巨人軍來台／票價來了！最貴3380、最便宜800 進場贈品搶先看

將在台北大巨蛋登場的「TOYOTA讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」，門票預定在12月12日中午12時於udn售票網開賣，...

亞錦賽／就是買不到！大巨蛋台韓戰加開 3千張又被秒殺

亞洲棒球錦標賽12月3日開打，歷史性的台北大巨蛋首場正式賽事中華隊、南韓隊過招引爆搶票潮，今天加開3000張，不意外又是...

中職／早已設定是最後一年 味全龍高孝儀捧冠後告別選手生涯

味全龍隊33歲外野手高孝儀今年在奪冠之路上扮演關鍵戰力，他決定告別選手生涯，球團給予高度肯定與感謝，也將與他討論下一步職...

亞錦賽／大巨蛋「中韓大戰」門票秒殺 保留一千席現場購票

台北市大巨蛋12月3日將舉辦亞錦賽開幕戰，首場將上演「中韓大戰」，上周一開放搶票隨即遭秒殺，票價還被黃牛惡意哄抬，遠雄加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。