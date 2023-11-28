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中職／張奕投入雄鷹訓練 備戰冬盟擬中繼登板

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
前旅日投手張奕（左）加入台鋼雄鷹隊訓練，雄鷹領隊劉東洋表達歡迎之意。圖／台鋼雄鷹隊提供
前旅日投手張奕（左）加入台鋼雄鷹隊訓練，雄鷹領隊劉東洋表達歡迎之意。圖／台鋼雄鷹隊提供

前旅日投手張奕確定明年投入中職選秀，昨天跨出返台第1步，加入台鋼雄鷹隊秋訓，將以測試選手的身分在亞洲冬季棒球聯盟出賽，最快1周後中繼登板。

張奕過去在日職歐力士西武隊一軍合計出賽49場（16場先發），戰績4勝9敗3中繼、防禦率5.32。今年季後遭西武釋出，經日職戰力外測試會後決定回台發展，最近透過經紀公司聯絡雄鷹，探詢參加冬盟可能性。

雄鷹領隊劉東洋昨天特別前往高雄國慶球場，歡迎張奕加入訓練行列，張奕說：「距離場上實戰已經間隔一段時間，會先專心調整，做好充足準備，跟教練討論後再確定冬盟出賽時間。」

冬盟賽事開打3天，雄鷹台鋼總教練洪一中認為，張奕已很久未出賽，至少還要調整1周，考慮他的身體狀況，先以中繼投手為主，慢慢拉長局數。

另外，遭日職橫濱隊釋出的28歲左投笠原祥太郎，明年確定加盟雄鷹，將在春訓報到，是首次轉戰海外。

笠原2017年登上中日隊一軍，今年跳槽橫濱，生涯出賽56場投出11勝15敗、防禦率4.44，單季最多勝紀錄是2018年6勝，當年也在台日交流賽和中職聯隊交手。劉東洋表示，球團在日職戰力外測試前已鎖定觀察名單，笠原也是其中之一。

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