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中職／官大元正式宣布退休 結束13年「轉運手」生涯

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中職／官大元正式宣布退休 結束13年「轉運手」生涯

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊「轉運手」官大元宣布退休。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊「轉運手」官大元宣布退休。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊「轉運手」官大元今天宣布結束13年球員生涯，球團將在明年季初為他規畫引退賽相關活動，有關引退後的下一步仍待討論。

官大元現年40歲，是少數沒有三級棒球科班背景的職棒球員，2011年中職選秀第4輪被兄弟挑中，新人球季就以中繼投手身分投出10勝，打破聯盟紀錄，也拿下新人王，隔年又以中繼身分拿下11勝，就此被封為隊史「最強轉運手」。

27歲才展開職棒生涯，官大元是大器晚成的代表之一，生涯13年累積多項個人紀錄，曾在2012年入選經典賽60人培訓名單，雖然最終未進入最終名單，好表現備受教練團肯定。

官大元生涯5度入選明星賽，2015年獲得中繼王，並於2021年獲得東山再起獎，今年球季因傷勢累積，狀況不如預期，季後選擇高掛球鞋。

兄弟球團指出，尊重官大元的選擇與生涯規畫，預計明年季初為他舉辦盛大的引退相關活動；有關於官大元引退後的下一步，將會等到討論明確後對外公布。

中信兄弟隊「轉運手」官大元宣布退休。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊「轉運手」官大元宣布退休。圖／中信兄弟隊提供

官大元 中職選秀

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